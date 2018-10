F1 | Alonso furioso dopo il Gp di Suzuka | “penalizzato senza aver fatto nulla | così questo

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Cinque secondi di penalità perdurante il Gp del Giappone per un contatto con Stroll,lo spagnolo nel post gara Giornata da dimenticare per Fernando, il pilota spagnolo ha chiuso al quattordicesimo posto per via di una penalità subita per un contatto con Stroll. photo4/Lapresse Una sanzione che haandare su tutte le furie lo spagnolo, spinto fuori pista dal canadese e penalizzato solo per non essere rientrato in pista in maniera sicura: “quando l’altro pilota viene a scusarsi con te (Stroll è andato a chiarirsi con Fernando a fine gara ndr) è ancora più difficile capire la decisione, ma sapete èche la F1 si dimostra pessima nelle decisioni, nella casualità e nella pura coerenza. All’ultima curva stai frenando, un altro pilota non ti vede e viene a scusarsiche ti ha mandato sulla ghiaia, ma tu ti prendi lo stesso una ...