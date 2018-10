Europee | Di Maio | Sarà un terremoto politico” | Manovra | Cgil annuncia

Europee - Di Maio : 'Ci sarà un terremoto politico che ci aiuterà' - 'Non ci sarà alleanza con la Lega' : "Il nostro è un contratto di governo" e "ci sono tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, ci sono tante differenze, però questi signori, che ogni giorno attaccano l'Italia e questo governo, ...

Di Maio : "Alle Europee ci sarà un terremoto contro l'austerity : questa Ue ha sei mesi di vita" : La sfida è lanciata. All'indomani della bocciatura della Commissione europea alla manovra economica , Luigi Di Maio parte all'asslto dell'Unione europea. 'Sapevamo che questa misura economica non ...

Manovra - Di Maio : “Questa Europa tra sei mesi è finita - alle elezioni Europee ci sarà un terremoto politico” : “Non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l”Europa, anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita“. Ad attaccare è il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. “Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di ...

I risparmi a rischio? Alle Europee Di Maio spera di essere il nuovo Renzi : Coincidenze che se rischiano di far sperare a Di Maio di poter esser il nuovo Renzi preoccupano non poco, per quanto prima detto, il Ministro Matteo Salvini leader della forza politica Alleata dei ...

Berlusconi attacca il M5s e annuncia : “Europee? Penso di candidarmi”. Di Maio : “Capo di Mediaset ha fatto suo tempo” : Silvio Berlusconi prova a tornare sulla scena e dal comizio di Fiuggi attacca i 5 stelle. Ma anche annuncia: “Penso che potrei candidarmi alle Europee”. Luigi Di Maio gli risponde su Facbeook: “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...

Macron come Di Maio - ma se tocca le pensioni perde le Europee : E se Emmanuel Macron, alla fine, sulla questione delle pensioni d'oro (ma nessuno le definisce così qui in Francia), somigliasse un po' al nostro Giggino Di Maio, il ministro del Lavoro che non ha mai lavorato e che vuole tagliare gli assegni sopra i 4mila euro (netti) per finanziare il cosiddetto "reddito di cittadinanza", un sussidio di disoccupazione di lunga durata, un migliaio di euro per i "fainéants" che è, invece, ...

Di Maio nel gioco dei quattro cantoni : dal reddito di cittadinanza alle elezioni Europee : Forse, prima o poi, qualcuno spiegherà al nostro vice premier Luigi Di Maio, il sorridente giovanotto specializzato in proclami roboanti (stiamo facendo la storia… impeachment per Mattarella… e altre amenità) che quando inforca il suo cavallo di battaglia si ritrova a cavalcioni di tutt’altro animale. Fuori di metafora, il tanto strombazzato “reddito di cittadinanza”, su cui gioca gran parte delle carte residue per non soccombere alla superiore ...

Di Maio : Salvini indagato atto dovuto Alle Europee sarà terremoto politico : Quindi - ha aggiunto - pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica'. Bruxelles. 'Venerdì c'è stata una riunione degli sherpa Ue, ...