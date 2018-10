Euro | quanta ipocrisia La prima a tradire la moneta unica è stata proprio la Germania

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 ottobre 2018) di Lucio Baccaro, Max Planck Institute for the Study of Societies Sergio Cesaratto ha scritto un bel libro, Chi non rispetta le regole? (Cesaratto 2018), con l’obiettivo di smontare sistematicamente una particolare lettura della crisi dell’, che assolve completamente la classe dirigente politica ed economica tedesca e scarica per intero la responsabilità sui Paesi della periferiapea. È una lettura moraleggiante, diffusa non solo in, ma anche in ambienti italiani di orientamento liberista. Non è affatto un’invenzione dell’autore. Al contrario, personalmente ho ascoltato diverse volte questo tipo di narrazione quando, nell’autunno del 2013, condussi con Klaus Armingeon una serie di interviste volte a capire in quale maniera funzionari pubblici, politici e sindacalisti tedeschi interpretassero la crisi dell’e le risposte da dare a ...