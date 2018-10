Enrico Silvestrin bestemmia al GF Vip ma si corregge VIDEO

GF VIP choc – Valerio Merola : “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto : Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. L'articolo GF VIP choc – Valerio Merola: “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Il crollo di Enrico Silvestrin : lacrime amare - ma per chi? : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:30:00 GMT)

GF VIP choc – Valerio Merola : “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto : Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. L'articolo GF VIP choc – Valerio Merola: “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valerio Merola ha avuto parole decisamente dure per Battista e nello sfogo non ha risparmiato Enrico Silvestrin : parole molto dure fra Valerio Merola e Maurizio Battista, non è stato risparmiato neanche Enrico Silvestrin. Nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2018‘, c’è chi è convinto di essere stato pugnalato alle spalle. Stiamo parlando di Valerio Merola. In queste ore, il gieffino ha manifestato la sua delusione e incredulità per il fatto di essere stato nominato da Maurizio Battista. Così, ha avuto parole decisamente dure per quello che reputava ...

Enrico Silvestrin omofobo?/ Il web difende l'ex vj - Barbara D'Urso vs Ilary Blasi (Grande Fratello Vip 3) : Enrico Silvestrin, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Enrico Silvestrin OMOFOBO?/ Barbara D'Urso lancia una frecciatina a Blasi e Signorini (Grande Fratello Vip 3) : ENRICO SILVESTRIN, il noto vj non ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in televisione nel reality show. La replica arriva in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:24:00 GMT)

GF Vip 3 - Enrico Silvestrin contro Merola : “È il male” : Enrico Silvestrin al Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo contro Merola Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del GF Vip 3, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo? Enrico Silvestrin è finito nell’occhio del ciclone per alcune frasi omofobe. Frasi per cui lo stesso inquilino della casa più spiata dagli italiani si è scusato diverse volte, affermando senza tanti giri di parole di non avere assolutamente nulla contro i ...

Enrico Silvestrin reagisce dopo le accuse di omofobia al GF Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Enrico Silvestrin parla della puntata di ieri La seconda diretta del Grande Fratello Vip 3 ha lasciato strascichi importanti nei concorrenti del reality. L’ingresso di Lory Del Santo e le polemiche sollevate da alcune frasi di Ivan Cattaneo e Enrico Silvestrin hanno monopolizzato la seconda puntata del GF Vip 3. Il risveglio per il dj romano è stato all’insegna delle riflessioni. Enrico Silvestrin, finito in ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminati e nomination/ Fuori Lisa Fusco - Enrico Silvestrin in lacrime : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Lisa Fusco eliminata dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo entra nella casa - graziati Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin : Serata ad alta tensione quella di ieri sera al Grande Fratello Vip 2018 dove la carne al fuoco non è mancata così come le polemiche e le discussioni in diretta e non solo. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno dato il benvenuto al pubblico partendo subito alla Grande ed occupandosi man mano dei nominati che, uno ad uno, si sono salvati, fino alla prima eliminata del Grande Fratello Vip 2018 ovvero Lisa Fusco. La napoletana ha dovuto lasciare la ...

Enrico Silvestrin in lacrime al GF VIP 2018 : “Non sono omofobo” : Grande Fratello VIP 2018, Enrico Silvestrin piange per le accuse di omofobia Enrico Silvestrin è scoppiato in lacrime al GF VIP 2018. Non gli sono andate proprio giù le accuse di omofobia per una frase detta durante una direct pubblica con un suo amico. Aveva spiegato che coloro che hanno un chiwawa sono automaticamente gay, […] L'articolo Enrico Silvestrin in lacrime al GF VIP 2018: “Non sono omofobo” proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip 3 - Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia : "Non sono omofobo" (video) : L'attore e conduttore Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia scoppiate poco prima dell'inizio della sua avventura nella terza edizione del Grande Fratello Vip (quì il liveblogging) nate in seguito ad una diretta insieme ad un amico pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel video Silvestrin dice frasi apparse offensive nei confronti degli omosessuali.Durante la seconda puntata del reality show di Canale 5 l'argomento è stato ...

Anna Fusco - la sorella di Lisa/ Video - attacco ad Enrico Silvestrin e rivelazioni sulla Marchesa D'Aragona : Anna Fusco, la sorella di Lisa: Video, attacco ad Enrico Silvestrin e rivelazioni sulla Marchesa D'Aragona nello studio di Barbara d'Urso. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:51:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia : "Non sono omofobo" : L'attore e conduttore Enrico Silvestrin risponde alle accuse di omofobia scoppiate poco prima dell'inizio della sua avventura nella terza edizione del Grande Fratello Vip nate in seguito ad una diretta insieme ad un amico pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel video Silvestrin avrebbe detto ripetutamente la parola ‘ricc**one’, il che è apparso offensivo nei confronti degli omosessuali.Durante la seconda puntata del reality show di ...