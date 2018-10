E' successo in tv - 7 ottobre 2012 | la nascita di Domenica Live video

E' successo in tv - 6 ottobre 1996 : inizia l'era Costanziana di Buona Domenica (video) : Maurizio Costanzo fu il primo ad inaugurare (insieme a Corrado) la Domenica pomeriggio di Canale5. Il suo contributo alla nascita e alla crescita di Buona Domenica è stato fondamentale, sopratutto nel suo primo ciclo in onda dal 1985 al 1987.Dopo una pausa di 4 anni ed un secondo ciclo iniziato nel 1991 nella quale Lorella Cuccarini, Marco Columbro, Gerry Scotti e Gabriella Carlucci ridettero vita alla trasmissione, Domenica 6 ottobre 1996 ...

E' successo in tv : 5 ottobre 1985 - Il debutto da showgirl di Lorella Cuccarini : Canto, ballo, recitazione e conduzione: Lorella Cuccarini racchiude tutte le qualità dell'essere showgirl. Circa 50 trasmissioni televisive alle spalle, donna di spettacoli teatrali tra i quali si ricordano Grease, Rapunzel il musical e La regina di Ghiaccio - Turandot (giusto per citarne alcuni). Ma anche attrice per fiction tv come Piazza di Spagna, Lo Zio d'America e presto nella seconda serie de L'Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi. ...

E' successo in tv : 4 ottobre 2006 - Simona Ventura vs Madre di Domiziana Giordano all'Isola dei Famosi 4 (video) : Facciamo un salto nel 2006. Era la quarta edizione dell'Isola dei Famosi targata Rai 2, al timone del reality show (al picco del suo successo) c'è Simona Ventura. Fra i concorrenti di quell'anno che si sono messi alla prova - e ne citiamo alcuni - troviamo: Den Harrow (indimenticabile il suo pianto per i cestini rubati), la showgirl Sara Tommasi, il comico Sergio Vastano, l'ex di Costantino Vitagliano Alessandra Pierelli, il cantante Raoul ...

Migranti - cosa è successo nel naufragio del 3 ottobre 2013 : In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione", alla marcia di Lampedusa per commemorare le 368 vittime del naufragio di 5 anni fa, non era presente nessun rappresentante del governo. Il sindaco Totò Martello: "Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto".Continua a leggere

E' successo in tv : 3 ottobre 1983 - Arriva Pronto - Raffaella? : Sono le 12:00 di lunedì 3 ottobre 1983, quando Rai 1 apre ufficialmente le porte della casa di Pronto, Raffaella? E' il primo spettacolo trasmesso dalla tv pubblica condotto da Raffaella Carrà nella fascia del mezzogiorno, orario che fino a qualche giorno prima è stato occupato dal monoscopio. La Rai infatti avviava le trasmissioni quotidiane nel primo pomeriggio.La scelta (vincente) di programmare uno spettacolo anche in questa fascia del ...

E' successo in tv : 2 ottobre 1982 - Corrado conduce Fantastico 3 : Dallo studio Tv3 di Milano, Rai 1 trasmette la terza edizione di Fantastico per la regia di Enzo Trapani. Dopo le prime due edizioni di rodaggio con Loretta Goggi nel 1979 seguita nel 1981 da Claudio Cecchetto insieme a Heather Parisi, Walter Chiari, Gigi Sabani, Oriella Dorella, Romina Power e Memo Remigi, arriva il turno di uno dei diamanti grezzi del varietà: Corrado.Insieme al conduttore c'è anche Raffaella Carrà con la quale aveva già fatto ...