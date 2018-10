Domenica Live | in studio il figlio di Maradona | “mio padre battezzerà mio figlio”

Lory Del Santo - il fidanzato a Domenica Live : «Il primo indizio della malattia di Loren...» : Grande Fratello Vip 2018, Maurizio Battista lascia la casa 'Pesci nel Mar Morto come nella profezia di Ezechiele: presagio della fine del mondo' 'Il mio desiderio - avrebbe raccontato Cucolo - era ...

DIEGO MATIAS MARADONA/ Video - Diego jr : "Il nonno Pibe sarà al battesimo del nipote" (Domenica Live) : Diego Armando MARADONA diventa di nuovo nonno. Il nipotino si chiama Diego MATIAS, e ha già chiara la sua fede calcistica: il suo colore è indubbiamente l'azzurro.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Massimo Ghini/ Il ricordo di Carlo Vanzina e della madre Tosca “piacere e insieme dolore” (Domenica Live) : Massimo Ghini, l'attore ospite di Domenica Live: dall'amicizia con Carlo Vanzini alla sua famiglia. La sorpresa della figlia Camilla e il ricordo della madre Tosca scomparsa.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:14:00 GMT)

Aldo Montano e Olga a Domenica Live : “A Bali sembrava l’inferno” : Domenica Live: Aldo Montano e Olga Plachina raccontano il terrore a Bali Aldo Montano e sua moglie Olga Plachina sono intervenuti a Domenica Live per raccontare per la prima volta in tv del terrore vissuto l’estate scorsa a Bali a causa del terremoto. Il campione di scherma a Barbara d’Urso ha affermato che l’isola che avevano scelto come meta delle loro vacanze era vicinissima al punto in cui c’era stato il terremoto e ...

Eva Henger a Domenica Live : “Francesco Monte mi deve ringraziare” : Domenica Live, Eva Henger parla di Francesco Monte: la frecciatina sul Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo che il tarantino ha affrontato il discorso del canna-gate al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rivelato ai suoi coinquilini di aver proceduto per vie legali dopo quanto […] L'articolo Eva Henger a Domenica Live: “Francesco Monte mi deve ringraziare” ...

Marco Cucolo - il fidanzato di Lory Del Santo - a Domenica Live : “Loren aveva un sintomo - non una malattia” : Domenica Live: Marco Cucolo parla della morte del figlio di Lory Del Santo Mentre Lory Del Santo è al Grande Fratello Vip, il fidanzato Marco Cucolo ha rilasciato una toccante intervista a Domenica Live. A Barbara d’Urso l’ex concorrente di Pechino Express ha esternato tutto il suo dolore per la morte di Loren, al quale […] L'articolo Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo, a Domenica Live: “Loren aveva un sintomo, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Domenica 7 ottobre. Valanzano e Maiorca in finale nel pattinaggio - Ceccon avanti nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...