Domenica Live | Eva Henger scatenata parla di Francesco Monte | “Al GFVIP grazie anche a me”

(Di domenica 7 ottobre 2018) Evatorna are die Canna-Gate Evaè tornata are di. Durante la puntata didel 7 ottobre è stato affrontato il tanto chiacchierato “canna-gate”. Ciò è avvenuto perché, nella casa del Grande Fratello Vip in cui si trova ora, hato della storia che l’ha coinvolto mesi fa a L’Isola dei Famosi. Il ragazzo ha fatto diversi riferimenti all’episodio e dunque Evaha risposto in studio. I rapporti tra i due non sembrano essere molto sereni, tanto che laha in primo luogo ribadito di non aver mai ricevuto querele.aveva infatti minacciato di portare in tribunale Eva, cosa che però non è mai successa. LEGGI: Evatorna are die dice di essere delusa da Mara Venier L’ungherese ha affermato che lei controlla spesso le lettere nella posta, ma che mai ...