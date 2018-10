Domenica In | Loretta Goggi piange ricordando il marito

blogitalia.news

(Di domenica 7 ottobre 2018)ovazione in studio al suo arrivo e accoglienza super da parte della Venier In apertura di intervista subito un momento emozionante. Le due donne hanno parlato del primo amore, quello vero, quello con la A maiuscola di la, quello che è per tutta la vita. La Venier, che aveva appena detto che 29 settembre era la canzone del suo primo amore, evidentemente commossa dice che è vero, che di amore ce n’è uno solo e, con gli occhi lucidi, aggiunge: mioNicola. “L’amore assoluto e totalizzante sia veramente uno, credo poi che si possa amare in maniera diversa, l’amore quello che lui viene prima di te è solo uno” dice la Venier. Commozione anche perilGianni Brezza: “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme. È stata una storia complicata, combattuta ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver ...