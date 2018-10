Dibba non volle fare il ministro Di Maio | Non c' è alcun rimpasto

Pechino Express non è fatto per i 'cittadini del mondo' - tipo Dibba : Attenzione a non diventare sciagurati "cittadini del mondo", tipo Dibba col mito del buon selvaggio, la nostalgia del fango e delle comunità guatemalteche senz'acqua potabile; uno di quelli che al ...

Pechino Express non è fatto per i “cittadini del mondo” - tipo Dibba : Ci sono tanti modi di vedere Pechino Express. C’è lo sguardo ironico in cui si ride di Adriana Volpi che sollevando una cassa pesante sibila un "manco ci fosse dentro Magalli" (spoiler: purtroppo no); c’è lo sguardo camp in cui Costantino è travestito da marinaretto (con noleggio di palloncini e bim