Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : 'Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano': lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio,...

Di Maio : “Ci sarà terremoto politico e le regole cambieranno. Media e Ue vogliono farci cadere ma ci compattano” : “Ci sarà un terremoto politico a livello europeo e tutte le regole cambieranno”. Il vicepremier Luigi Di Maio in un incontro con imprenditori in Basilicata ha ribadito il concetto espresso sabato: tra sei mesi “questa Ue” sarà finita e anche i paletti sui bilanci pubblici potranno essere ridiscussi. “In tutti i paesi europei – lo vediamo dai sondaggi – sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 ...

Di Maio smaschera Ue e media "Vogliono far cadere il governo" : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano". Lo dice Di Maio, vicepremier e leader M5S, in un incontro elettorale in Basilicata Segui su affaritaliani.it

Di Maio : «I media e la Ue vogliono far cadere il governo» : «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano». Luigi Di Maio attacca in un incontro elettorale ...

"Media e Ue ci vogliono far cadere". Di Maio vede un complotto : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano". Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, in un incontro elettorale in Basilicata. "Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché ...

Di Maio : media - Ue per far cadere governo : 12.51 "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano". Lo dice Di Maio, vicepremier e leader M5S, in un incontro elettorale in Basilicata. "Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché dobbiamo difenderci e ...

Di Maio - media e opposizioni nel mirino : : Teleborsa, - media e opposizioni nel mirino del Vicepremier pentastellato Luigi Di Maio. Il palcoscenico per il nuovo affondo è il blog delle stelle dove il leader pentastellato, pubblica un post dall'...

Di Maio se la prende con i media : Roma, 6 ott., askanews, - Sullo spread come sulla manovra 'sistema e media danno addosso al Movimento 5 Stelle', ma 'per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e ...

Il governo difende la manovra - Di Maio : 'Terrorismo mediatico per far salire lo spread'. Salvini : 'Andremo fino in fondo' : Il leader Cinquestelle attacca le opposizioni: 'colpa loro e dei loro giornali che soffiano sullo spread e vogliono un golpe finanziario'. 'Lo spread ce lo mangiamo a colazione' rilancia l'altro ...

Di Maio ha accusato di terrorismo mediatico chi critica la manovra : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa forte ma maggiore di quella ...

Manovra - Di Maio : «Lo spread? Colpa del Pd - di Fi e dei media» : Questa volta nel mirino di Luigi Di Maio non ci finiscono i burocrati né l'Europa ma le opposizioni, Pd in testa, e i principali giornali italiani che fanno del «terrorismo...

Di Maio su Berlusconi : «Salvini sa che non deve chiedermi garanzie per lui» Poi : «Sullo spred terrorismo mediatico» : «Ho scelto di non sedermi al tavolo con lui, forse così mi sono giocato il ruolo da premier», dice il vicepremier Luigi Di Maio, che ha le deleghe nel settore delle telecomunicazioni e dell’editoria: «Una scelta di garanzia per il governo»

Manovra - Salvini : "Andremo fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e FI terrorismo mediatico" : Il ministro Tria: "Debito giù di un punto all'anno". Stretta di mano tra il ministro dell'Interno e Mattarella alla festa della Polizia a Ostia. Savona: "Il governo punta a una crescita del 3% nel ...

Di Maio : “Terrorismo mediatico di Pd e Fi con i loro giornali”. Conte : “Costituzione dà principi - ma i governi danno la linea” : Partito Democratico e Forza Italia non riescono a fare “un’opposizione politica” e quindi “i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread”. Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio che sul Blog delle Stelle commenta i titoli e gli articoli di fondo dei principali quotidiani. Secondo Di Maio in questo modo Pd, Forza Italia e “i loro giornali” sperano “in ...