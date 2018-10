Di Maio | ora giornali non facciano le vittime dopo anni di fakenews

CaMaiore vicino ai lavoratori di Nora-Spirale : 42 famiglie rischiano il lavoro : ... nei casi di crisi aziendali siamo vicini prima di tutto ai lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro in un periodo storico nel quale l'occupazione è ancora ferma e l'economia reale ...

Basilicata : Di Maio - ora Governo cambiamento anche in regione : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Se i lucani si sono sentiti traditi in questi anni dai sistemi sulle estrazioni petrolifere, alle prossime elezioni regionali si sceglie quale presidente dovrà ricontrattare tutto il sistema e per questo noi crediamo molto nel fatto che dopo un Governo del cambiamento a l

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la libertà di stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Di Maio : nessuna intenzione di alleanze preelettorali con Lega : Roma, 7 ott., askanews, - Coloro, anche a Bruxelles che continuano ad attaccare Italia e governo stanno compattando Movimento 5 Stelle e Lega 'ma non c'è nessuna intenzione di fare alleanza ...

Lega - Di Maio : ‘Nessuna alleanza pre-elettorale. Tante differenze - ma chi attacca ci fa andare sempre più d’accordo’ : “Ci sono Tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l’Italia e questo governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d’accordo sempre di più, ma non c’è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali”. Così, a Potenza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle elezioni regionali locali. L'articolo Lega, Di Maio: ...

"Salvini ruba voti a tutti i partiti. Ora Di Maio deve realizzare il reddito di cittadinanza altrimenti..." : "Non è in atto solo un travaso da Forza Italia, la Lega cresce pescando molto tra gli astensionisti e qualcosa anche tra i grillini. In parte la crescita è dovuta all'abilità di Salvini di aver corretto la rotta su Europa ed euro: ha spostato l'obiettivo dalla negazione della Ue e della moneta unica al concetto che si può stare in Europa non da sudditi". È questo uno dei fattori chiave del successo del leader ...

Reddito di cittadinanza : Di Maio spiega quali sono le "spese immorali" : Sì alle sigarette, no al gioco d'azzardo. Il vicepremier chiarisce come potrà essere speso il sussidio

Def - Di Maio : "Indietro non si torna Ora Tria discuterà con l'Ue" : "Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles adesso inizia la fase di interlocuzione con la Commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito della lettera inviata ieri dal vice presidente della Commissione europea Vladis Dombrovskis e dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici in risposta al ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

Adesso Salvini vale il 34%. E Di Maio scende ancora : Il rilevamento fatto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera segnala una tendenza politica ormai quasi consolidata: la Lega rimane su valori elevati, intorno al 34%, in affanno il M5S, che vale il 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa e di 3 punti rispetto a metà luglio. Forza Italia sempre giù, intorno all'8%. Il Pd da un po', non solo secondo Pagnoncelli è stabile al 17%.La tendenza che segnala ...

Che cosa intende Di Maio quando parla di “spese morali”? : La prima riflessione da fare sarebbe questa: le vere “spese immorali” sono quelle che il governo sta mettendo a punto per la legge di Bilancio e che, finalmente, ieri sera hanno iniziato a prendere forma nella nota di aggiornamento dal Def, il Documento di economica e finanza. Sono immorali per molti motivi. Violano gli impegni di riduzione del debito presi con l’Europa, ignorano i giovani e scaricano su di essi un ulteriore aggravio del già ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio “6 anni di galera a chi imbroglia”/ Boeri “mai dare soldi a chi non lavora” : Reddito di cittadinanza, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:23:00 GMT)