Di Maio contro media e Ue | Vogliono far cadere il governo ma il terremoto politico ci

DI Maio VS MEDIA E UE : “VOGLIONO FAR CADERE IL GOVERNO/ Scontro con Repubblica-Espresso : “fanno le vittime” : Di MAIO attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:45:00 GMT)