Di Maio contro i giornali : muoiono. È bufera : Prima è toccato a Libero, il Giornale e a quanti con dati alla mano dimostrano che la politica economica del governo è contro chi cerca lavoro piuttosto che elemosine'. I giornalisti del Gruppo hanno ...

Juncker contro Salvini e Di Maio : 'Sboccati'. La replica : 'Ue dei banchieri ha ore contate' : Nuovo scontro tra il presidente della Commissione europea Juncker e il ministro dell'Interno Salvini . 'Il fatto che due vicepremier italiani si esprimano in modo estremamente sboccato sulla Ue fa ...

Striscia la Notizia - Antonio Ricci contro Andrea Fabiano/ Interrogazione a Di Maio su informazione in Rai : Striscia la Notizia, lo scontro tra Antonio Ricci e Andrea Fabiano, direttore di Rai2, finisce in parlamento: Interrogazione al ministro Di Maio su informazione in Rai.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi imbroglia rischia fino a sei anni di galera. Serie di misure contro i furbi” : “Non daremo un solo euro a chi se ne sta seduto sul divano: chi imbrogli rischia fino a sei anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il suo intervento al question time rispondendo a una domanda sul Reddito di cittadinanza. “In questa norma abbiamo inserito anche una Serie di misure che contrastano i furbi: ci vogliamo ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Ultime notizie - Di Maio “6 anni per furbi" : Castelli - "controlli su proprietà" : REDDITO di CITTADINANZA, guerra sui fondi: Salvini, "cifre per 8 miliardi" ma Di Maio smentisce, "no, sono 10". Sfida Lega-M5s su come attuare la misura anti-povertà(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Manovra - scontro sui soldi Ma Di Maio fa bottino pieno : 'Q uanto al Def, nella maggioranza siamo in piena sintonia sulle risorse e le misure da adottare'. La palma per la dichiarazione più surreale di ieri se la è aggiudicata il ministro grillino Riccardo ...

Fondi per investimenti - incontro positivo tra de Magistris e Di Maio : Di Maio ha ricevuto oggi a palazzo Chigi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per discutere della situazione finanziaria del Comune di Napoli. Di Maio ha spiegato che 'le linee guida del Mef...

Umberto Bossi contro la manovra : 'Troppo assistenzialista - i sussidi non servono. Di Maio? Lasciamo perdere' : 'Lo Stato produttore non funziona. Lavoro, lavoro, lavoro, ecco l' unica cosa che serve a questo Paese'. Nel Transatlantico semideserto del mercoledì, con i parlamentari al ristorante o in arrivo per ...

MANOVRA - SCONTRO SALVINI-DI Maio SU CIFRE REDDITO CITTADINANZA/ Ultime notizie - Def atteso dall’Ue : MANOVRA, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Scontro tra Salvini e Di Maio sulle cifre per il reddito di cittadinanza : ilministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà, pertanto, decidere su cosa puntare: aiutare i pensionati o garantire un sussidio ai disoccupati? Tagliare le tasse, che divorano i redditi di chi lavora ...

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...

Di Maio contro Juncker : “È inadatto come presidente della Commissione Ue - è evidente” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca esplicitamente il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, facendo così proseguire la polemica tra Italia e Ue sulla manovra del governo e sul deficit al 2,4%: "Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione europea, ormai è evidente”, attacca Di Maio.Continua a leggere