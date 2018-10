Di Maio | Ci vogliono far cadere

Di Maio spara su media e Ue : "Vogliono far cadere il governo" : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma più fanno così e più ci compattano". Durante un incontro con gli imprenditori in Basilicata, il vicepremier Luigi Di Maio torna a picchiar duro contro i media e l'Unione europea. Non parla mai di "complotto", ma i tratti che tinteggia durante il suo intervento sono proprio quelli di una serie di misure sottorranee tese a far cadere ...

A Luigi Di Maio l'1 - 9% non basta. Tria apre al rialzo del deficit - ma i 5 Stelle vogliono 10 miliardi per far partire il reddito di cittadinanza da marzo : Nel camino delle rivendicazioni sulla manovra arde la legna al fuoco e ad alimentarla sono le parole di Luigi Di Maio, che ribadisce la linea massimalista sul reddito di cittadinanza: partirà da marzo, appena due mesi dopo l'introduzione della sua costola, cioè l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardiano del camino, prova a fare spazio alla legna, aprendo a un rialzo del ...

DIETRO LE QUINTE/ Se Salvini e Di Maio vogliono fare come Renzi : Il Movimento 5 Stelle e la Lega sembrano aver trovato una quadra sulla legge di bilancio. come? Rinunciando alle promesse e seguendo le orme di Renzi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:00:00 GMT)10 ANNI DOPO LEHMAN/ I colpevoli del crac fanno ancora danni, di C. FosterGOVERNO CONTE/ 100 giorni in cerca di soldi mentre l'Italia cade a pezzi, di S. Cingolani

SALVINI ANCORA INDAGATO? BONAFEDE LO ‘INGUAIA’/ Ultime notizie : Di Maio - “ci vogliono far dividere” : SALVINI indagato per Diciotti: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSALVINI: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:50:00 GMT)

La telefonata Di Maio a Salvini : Stai attento alla spallata.. vogliono il M5S con il Pd : La telefonata Di Maio a Salvini: Stai attento alla spallata.. vogliono il M5S con il Pd La retromarcia di Salvini… L'articolo La telefonata Di Maio a Salvini: Stai attento alla spallata.. vogliono il M5S con il Pd proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio e la telefonata a Salvini : attento alla spallata - vogliono il M5S con il Pd : Le parole del vicepremier del Movimento 5 stelle all’alleato leghista: fermati con gli attacchi ai magistrati, o io non reggo

C'è posta per Tria : i mercati non vogliono la "manovra Di Maio" : Roma I mercati ieri hanno dato un altro piccolo segnale negativo all'Italia. L'asta di Bot semestrali riservata agli operatori specialisti è stata caratterizzata da richieste inferiori all'offerta. In particolare, sono stati aggiudicati solo il 75% dei 600 milioni messi a disposizione, cioè 450 milioni. Considerato che nell'elenco specialisti del Tesoro ci sono solo tre istituti italiani (Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte ...