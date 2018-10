Di Maio | “Ci sarà terremoto politico e le regole cambieranno Media e Ue vogliono farci

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 ottobre 2018) “Ciuna livello europeo e tutte le”. Il vicepremier Luigi Diin un incontro con imprenditori in Basilicata ha ribadito il concetto espresso sabato: tra sei mesi “questa Ue”finita e anche i paletti sui bilanci pubblici potranno essere ridiscussi. “In tutti i paesi europei – lo vediamo dai sondaggi – sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 marzo. Si vedrà con le elezioni europee e questo ci aiuterà”. “Il deficit? Noi ne facciamo un po’ ma lo possiamo ripagare con la crescita, a differenza del passato in cui si faceva il deficit per poi prendere quei soldi e metterli o in qualche bonus elettorale o nelle banche, nei sistemi di lobby. E allora, se il problema è il pregiudizio verso questo governo non abbiamo speranze, se invece c’è una volontà di dialogare con ...