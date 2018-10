Di Maio all' attacco di Repubblica

Di Maio : “Ci sarà un terremoto politico nell’Ue”. E annuncia tagli alle Regioni che non aboliscono i vitalizi : «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma più fanno così e più ci compattano»: lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante un incontro con gli imprenditori in Basilicata. «Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo,...

Lega - Di Maio : ‘Nessuna alleanza pre-elettorale. Tante differenze - ma chi attacca ci fa andare sempre più d’accordo’ : “Ci sono Tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l’Italia e questo governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d’accordo sempre di più, ma non c’è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali”. Così, a Potenza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle elezioni regionali locali. L'articolo Lega, Di Maio: ...

Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante un incontro con gli imprenditori a Potenza. "In questi giorni ho capito che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanta ne voglia l'Unione Europea", ha aggiunto. Di ...

Non ci sarà né un rimpasto di governo - né l'uscita dall'euro - assicura Di Maio al Corriere : Non ci sarà alcun rimpasto nel governo gialloverde, assicura Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera, con la quale il vicepremier risponde alle voci che vorrebbero Alessandro Di Battista in procinto di andare alla guida della Farnesina, Paolo Savona al posto di Giovanni Tria al ministero di via XX Settembre e fuori dalla compagine governativa Danilo Toninelli (Trasporti) e Giulia Grillo (Sanità). ...

Di Maio per risparmiare abbatte i missili della Trenta. Perché non mirare invece alle Frecce Tricolori? : La ministra Trenta ha ritirato nei giorni scorsi la richiesta di parere parlamentare sul programma Camm-Er inviata alle Camere all’inizio di settembre. La decisione, del tutto inusuale, conferma l’esistenza di forti contrasti nel governo e in particolare all’interno della componente M5s. A fine settembre il Corriere della Sera aveva rivelato uno scazzo (pardonné mua le fransesism) tra il vicepremier Di Maio e la titolare per modo di dire della ...

"Salvini e Di Maio non sono avversi all'austerità. E i richiami di Bruxelles per loro sono autentici spot pubblicitari. Ecco perché". Il ... : ... non si cambiano le carte in tavola, verranno assunte decisioni per il 2019\20 ma nel 2021 gli scenari potrebbero cambiare radicalmente in base all'andamento delle Borse e dell'economia europea. Non ...

La replica di Di Maio alla lettera Ue : sul Bilancio non si arretra : Roma, 6 ott., askanews, - Il governo non arretra di un passo sulla legge di Bilancio e nonostante le pressioni dei mercati e il difficile confronto con la Commissione europea 'non c'è nessun 'piano B''...

Manovra - Di Maio : “Questa Europa tra sei mesi è finita - alle elezioni europee ci sarà un terremoto politico” : “Non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l”Europa, anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita“. Ad attaccare è il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. “Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di ...

Manovra bocciata dall'Ue - Di Maio : 'Non c'è nessun 'piano B' e non arretriamo' : La bocciatura dell'Ue sulla Manovra non preoccupa Luigi Di Maio . 'Ci aspettavamo che questa Manovra non piacesse a Bruxelles. Adesso inizia la fase di discussione con la Commissione europea, ma deve ...