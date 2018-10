Déjà-vu Paloschi per l’Inter | ma Icardi affonda la Spal | vittoria tutta nervi e cuore per

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) L’Inter beffa lanel posticipo dell’ottava giornata di Serie A,decisivo nella sfida che conferma i nerazzurri al terzo posto in classifica Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si è appena conclusa la sfida traed Inter che ha visto trionfare la squadra di Lucianoletti. L’esito del posticipo dell’ottava giornata di Serie A non è scontato come potrebbe sembrare. La squadra nerazzurra dopo il fortuito gol all’avvio, va in difficoltà e paga dello score positivo si adagia sugli allori. Il rigore assegnato allaè la prima avvisaglia della poca incisività dell’Inter sul ritmo della partita. Mirco Antenucci però fa il resto, sbagliando il penalty e facendo un grande favore ae compagni. Nel secondo tempo, l’inerzia della partita non cambia e nonostante i cambi repentini di gioco, l‘Inter non, ...