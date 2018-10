Deficit | in Europa provano a «sforare» anche Francia | Spagna e Grecia

Deficit - in Europa a «sforare» provano anche Francia - Spagna e Grecia : «Non siamo i soli, e vogliamo essere trattati come gli altri». Potrebbe essere questa una delle argomentazioni del governo, in sede europea, per difendere la nuova manovra, con il suo Deficit in aumento al 2,4% del Pil. anche Parigi, Madrid e Atene hanno infatti proposto budget che non rispettano gli impegni presi. Quali le differenze con il caso italiano?...

L’Europa boccia il Def : “Preoccupati dal Deficit - distanti dal percorso indicato” : La manovra italiana non piace all'Ue e lo dicono chiaramente gli esponenti della Commissione europea che chiedono al governo un passo indietro rispetto al Def: "Il Def a prima vista sembra costituire una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue, il che è motivo di seria preoccupazione".Continua a leggere

Deficit - è scontro con l'Europa. "L'Italia deve rispettare regole" : "Terrorismo? Le accuse di Di Maio sono senza senso". Con l'Europa è scontro aperto. Al termine dell'Eurogruppo Pierre Moscovici replica duro al vicepremier italiano che aveva parlato di istituzioni europee che "terrorizzano i mercati"."Cerchiamo di raffreddare la situazione", ha detto il commissario Ue agli Affari economici, "Io svolgo il mio ruolo e il mio ruolo come commissario è fare in modo che le regole, che sono comuni a tutti, siano ...

Manovra - Brunetta : “Deficit al 2 - 4% per tre anni una provocazione all’Europa : sarà rigettato. Che Dio ci aiuti” : “Il 2,4% per tre anni è una provocazione. Non c’è rispetto della regola del debito e del deficit. Così aumentano deficit e debito e si va contro ai patti fondanti sottoscritti con l’Europa. Se tutto resterà così ci sarà il rigetto. Che Dio ci aiuti”. Così il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, commentando la nota di aggiornamento al Def alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra, Brunetta: “Deficit al ...

Il Governo sfida l'Europa sul Deficit : reddito di cittadinanza a partire dal 2019 : Matteo Salvini e Lugi Di Maio tirano dritto, in particolare il leader della Lega ha dichiarato di disinteressarsi a ciò che pensa l'Europa della manovra economica e sul tema migranti. Ieri il Governo gialloverde ha trovato l'intesa sul deficit di bilancio al 2,4% che rappresenta una vera e propria sfida a Bruxelles: Noi andiamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese. Il reddito di cittadinanza è stato immesso in manovra e ...

La reazione dell'Europa e dei mercati dopo che il governo ha optato per un Deficit al 2 - 4% : 'Sono molto confidente - ha aggiunto - che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia'.

Manovra in Deficit - l'Europa pensa alla procedura d'infrazione : ecco le conseguenze : Una cifra, quella stabilita, che non solo supera il tecnicamente inviolabile 1,9% fissato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ma anche il tetto massimo concesso dall'Europa. Proprio oggi l'...

Deficit/ Perché se Macron disobbedisce all'Europa nessuno dice niente? : Per stimolare l’economia con un piano di riduzione fiscale, nel 2019 il DEFICIT della Francia salirà al 2,8% del Pil. Anche Macron non sembra convinto delle regole europee. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/ Cosa succede in "Europa" se il reddito di cittadinanza lo propone Macron?, di N. BertiMANOVRA E POLITICA/ Gli errori che portano M5s alla sconfitta, di G. Pennisi

Manovra - Tria blocca il Deficit all'1 - 6%. «Tratti Conte con l'Europa» : Con il Def in dirittura d'arrivo e la Manovra di Bilancio in cottura, Giuseppe Conte non può far altro che tentare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. L'obiettivo è...

Boccia a Cernobbio : non chiedere a Ue più Deficit ma che Europa vogliamo : 'Non bisogna sedersi al tavolo della Ue per chiedere più deficit ai partner, ma per porre la questione di che Europa immaginiamo, dei giovani, del lavoro, della competitività, della realizzazione di ...

Tria chiederà all’Europa flessibilità per 10 miliardi. Il traguardo è il Deficit sopra l’1 - 5% : Il ministro non intende sforare la soglia del 3 per cento. Spread a 285. Fitch, arriva un outlook negativo per Roma

Tria frena Di Maio : Deficit sopra l’1 - 5%. All’Europa chiederà 10 miliardi di sconto : Non il tre per cento che vorrebbero sfondare Di Maio e Salvini. Ma nemmeno lo 0,9 lasciato in eredità dal governo Gentiloni. Il traguardo minimo è l’1,5 per cento, circa dieci miliardi di euro di maggiori spese. Chiamiamola la trincea di Tria, o più semplicemente l’obiettivo minimo di deficit nel braccio di ferro con l’Europa. Il ministro del Tesor...

Tria frena Di Maio : Deficit sopra l'1 - 5%. All'Europa chiederà 10 miliardi di sconto : Non promettiamo miracoli in tre mesi, ma darà i primi segnali di cambiamento anche in economia'. Cosa significa tutto ciò in concreto? Gli accordi presi dalla Commissione di Bruxelles con il governo ...