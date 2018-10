Deficit | a «sforare» provano anche Francia | Spagna e Grecia

Def - Boccia : 'Sforare il Deficit solo se c'è crescita economica' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Confindustria - Boccia : "Sì a sforare Deficit ma solo se c'è crescita" - : Pe il presidente degli industriali la manovra dovrà avere "due pilastri", "il contratto di governo", ma anche "la sostenibilità e la crescita". E sul reddito di cittadinanza dice: "Non può essere un ...

La maggioranza tratta sul Def. Pressing M5S-Lega per sforare il 2% di Deficit : Il braccio di ferro all'interno del governo M5S-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...

Aggiornamento Def - il nodo del Deficit/pil e il ruolo del Parlamento. Che può autorizzare governo a sforare l’obiettivo : “Il governo di coalizione italiano sta giocando a poker con il pubblico, la Ue e i mercati mentre compone le sue proiezioni economiche”. A scriverlo è il Financial Times, che commenta così il tira e molla sul deficit tra gli alleati M5s e Lega e il ministero del Tesoro guidato da Giovanni Tria in vista dell’approvazione giovedì sera della nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza. Cioè la cornice macroeconomica ...

Deficit - il 2% non è più un tabù : governo pronto a sforare l'1 - 6% : Da una parte il braccio di ferro sulla manovra economica, dall'altra le difficoltà col decreto Genova. Il governo gialloverde è in un memento di estrema difficoltà. Ma Luigi Di Maio prova a rassicurare tutti respingendo le accuse che gli vengono mosse da tutti i fronti. "Ci metto la faccia", assicura ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital promettendo che "ci sarà il rifinanziamento della cassa integrazione per le aziende in cessazione". ...

Francia - Macron vara maxi taglio fiscale da 25 miliardi - Deficit al 2 - 8% E Di Maio : «Facciamolo anche noi» Perché Parigi può sforare e noi no : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Tria - mani sul timone della manovra. Ma continuano le spinte a 'sforare' il rapporto Deficit/Pil : Il ministro prova a tenere dritta la barra anche se sono molte le spinte a sforare l'obiettivo di arrivare all'1,6% con la parola d'ordine di non impiccarsi sui decimali. Su una cosa il governo appare ...

Manovra - Di Maio : possiamo sforare il Deficit per mantenere le promesse : Di Maio, infine, ha "confermato la sua piena fiducia" nel ministro dell'Economia Giovanni Tria , nonostante sia intenzionato a mantenere il deficit all'1,6%.

Lega e M5S decisi a sforare il Deficit - il Tesoro non molla : Prima la tempesta, con Di Maio che stoppa il condono e punta i piedi sulle pensioni di cittadinanza, poi una nuovo vertice e l’ennesimo annuncio di tregua tra gli alleati. Il governo vorrebbe inserire nella legge di bilancio sia la flat tax, che il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero, ma non sa come fare. O meglio non trova tut...

