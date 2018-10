Dazn | altra denuncia all' Antitrust Unc | Il contratto viola i diritti del

Diletta Leotta di nuovo in Sardegna - la giornalista di Dazn in vacanza tra una giornata di Serie A e l’altra [GALLERY] : Tra un impegno di lavoro e l’altro, Diletta Leotta si concede del tempo per tornare in vacanza: la giornalista di Dazn è ora in Sardegna Dopo essersi goduta il sole della Sardegna, Diletta Leotta torna in vacanza a Porto Cervo in compagnia di amici e del fratello chirurgo estetico. La bellissima giornalista di Dazn, tra una giornata di Serie A e l’altra, ossia nei momenti di pausa dal lavoro, si concede del tempo per sé. Dopo ...