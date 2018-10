Dalla Sicilia all' Argentina | la compagnia Zappalà riparte con un tour internazionale

Allevamento rigenerativo : Dalla Sicilia una ricetta per salvare il Pianeta : Allevamento rigenerativo, dalla Sicilia una “ricetta” per salvare il Pianeta. Si tratta di un nuovo Allevamento che segue le regole della natura.

I talenti emigrati Dalla Sicilia negli Stati Uniti : Sono tantissimi i Siciliani emigrati negli Stati Uniti che hanno fatto parlar di se'. In tanti hanno creato un qualcosa che li ha resi famosi

Dalla Sicilia 7 richieste per arginare il glifosato e per sostenere l’agricoltura biologica : Sono sette le richieste che AIAB Sicilia porterà alla Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” della Regione Siciliana convocata per mercoledì prossimo 3 ottobre alle ore 12. L’audizione è stata convocata a seguito del forte pressing di AIAB e della Coalizione Siciliana Stop glifosato in merito all’utilizzo di diserbanti chimici in agricoltura e alle conseguenti ripercussioni sul comparto apistico e della salute umana. Alfio Furnari, ...

L'uragano «Medicane» è arrivato in Italia - le prime immagini Dalla Sicilia : onde alte e vento fortissimo Foto/Video : L'uragano «Medicane» è arrivato in Italia. Su twitter sono apparse le prime immagini degli effetti della «più grande tempesta di sempre del...

Sicilia - oltre 400 studenti disabili abbandonati Dalla Regione : Nuovo anno scolastico, vecchi problemi per 417 studenti disabili Siciliani ma il numero potrebbe essere molto più alto rispetto a quello certificato dagli uffici regionali. Allievi che dovrebbero andare a scuola ma che non hanno nessun servizio assistenziale. Niente trasporto, niente assistenza all"autonomia e nessun assistente igienico-personale. Tutto bloccato in attesa che sia dato il via libera ai finanziamenti della Regione e si possa ...

Miss Italia 2018 – Chi è Erika Nicolosi? La numero 24 Dalla Sicilia ma con la fascia di Miss Abruzzo [GALLERY] : La bellissima Erika Nicolosi tra le 33 finaliste di Miss Italia 2018: la Siciliana, Miss Abruzzo, in gara col numero 24 E’ tutto pronto per la finalissima di Miss Italia 2018: 33 le candidate al titolo di reginetta,che si ‘sfideranno’ domenica e lunedì per la prima volta non a Jesolo ma a Milano. Tra le 33 bellissime ragazze, c’è anche Erika Nicolosi, col numero 24. Miss Eleganza Abruzzo, ma Siciliana: la 22enne ...

Stop alla corsa Dalla Sicilia a Napoli - gravi disagi per 170 passeggeri : La società Libertylines ha disdetto la corsa per Napoli che partendo da Favignana fa tappa a Trapani e Ustica. Sono 170 passeggeri che avevano prenotato il viaggio. La compagnia, dopo il blocco di due ...

L'ambra piu' antica partita Dalla Sicilia : la ricerca su Plos One : Uno studio pubblicato su Plos One rivela che il piu' antico commercio di ambra partiva dalla Sicilia, almeno risale al 4.000 avanti Cristo.

Rita Borsellino - morta sorella del giudice ucciso Dalla Mafia/ Ultime notizie - sfidò Cuffaro per la Sicilia : Rita Borsellino è morta a Palermo: addio alla sorella del giudice Paolo, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:26:00 GMT)

Dalla Sicilia a Gallipoli - minorenne in fuga per l'amore nato su Instagram : Gallipoli - l'amore, soprattutto ai tempi dei social network, annulla le distanze e porta a compiere follie e fughe senza curarsi delle conseguenze. Come nel caso di un minorenne Siciliano che, privo ...

Migranti Dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi Dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Emanuele Scieri - la svolta a 19 anni Dalla morte del parà siciliano : c’è un arresto a Pisa : La svolta arriva a quasi 19 anni da quel 16 agosto 1999, quando il parà Emanuele Scieri venne trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa, al centro di addestramento della Folgore. E proprio dalla città Toscana arriva il colpo di scena, per certi versi inaspettato: c’è un arresto, ordinato nell’ambito delle indagini su quel decesso che non ha mai convinto la famiglia del militare originario di Siracusa. Dagli inquirenti nessun ...

Sanità - Dalla Val d'Aosta alla Sicilia : la classifica | : Calabria e Campania non riescono a garantire i Livelli essenziali di assistenza, e si confermano agli ultimi posti anche per spesa pro capite e per efficienza. Tra le regioni più virtuose Veneto, ...

