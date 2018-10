Dagli America a Xavier Rudd | dal capolavoro di Zappa al piano di Taskayali

Volley - Mondiali 2018 : gli USA conquistano la meDaglia di bronzo! Anderson asfalta la Serbia - americani terzi dopo 24 anni : Gli USA hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, la corazzata a stelle e strisce ha sconfitto la Serbia per 3-1 (23-25; 25-17; 32-30; 25-19) e si è così guadagnata il diritto di salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Brasile e Polonia che alle ore 21.15 si affronteranno nella Finale per il titolo. Prestazione di grande carattere per gli uomini di Speraw che sono riusciti ...

Perché Ralph Lauren è ancora il brand più amato Dagli americani : Il brand più amato dagli americani e che più incarna lo stile a stelle e strisce, il simbolo del famoso “American Dream”, festeggia 50 anni. Mr. Ralph Lauren venerdì 7 settembre, nel corso della fashion week di New York, con uno spettacolare evento ambientato sullo sfondo di Bethesda Terrace a Central Park, ha messo in scena una spettacolare sfilata che ha unito per la prima volta la linea Collection insieme a Polo Ralph Lauren e Double RL: ...

Squash - Campionati Panamericani 2018 : tre meDaglie d’oro per Amanda Sobhy : Georgetown, nelle Isole Cayman, ha ospitato in questi giorni i Campionati Panamericani di Squash 2018, che mettevano in palio ben sette titoli. La grande protagonista del torneo è stata la statunitense Amanda Sobhy, che si è aggiudicata tre titoli: nel singolo femminile ha sconfitto la sorella minore Sabrina Sobhy per 3-0, poi la coppia si è aggiudicata sia il titolo del doppio (2-0 sulle colombiane Laura Tovar e Maria Tovar Pérez) che quello ...

GIANNI AGNELLI/ L'Avvocato visto Dagli americani - a 15 anni dalla sua scomparsa : Questa sera, sabato 1 settembre, su Tv8 va in onda “AGNELLI”, il biopic dedicato a GIanni AGNELLI a 15 anni dalla sua scomparsa diretto da Nick Hooker.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:03:00 GMT)

Turismo - la "dolce vita" nel Chianti - la vacanza più amata Dagli americani : Ogni giorno un evento nella ricca programmazione estiva promossa dal comune di San Casciano in collaborazione con le associazioni locali, tra cinema, teatro, spettacoli dal vivo in arena e al parco ...