Cristiano Ronaldo accusato di stupro | ' Con Kathryn Mayorga sesso spinto | le ho chiesto

Khabib Nurmagomedov - grande amico di Cristiano Ronaldo : Si avvicina sempre di più l’inizio dell’atteso match tra Khabib Nurmagomedov e McGrogor, ecco alcuni retroscena che riguardano il russo. Non è un mistero l’amicizia con Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus. Sul web ed in particolar modo su Instagram non sono mancati i reciproci attestati di stima, il lottatore russo ha anche assistito a Real Madrid-Real Sociedad della scorsa stagione, Ronaldo fu grande ...

Invasione di campo prima di Udinese-Juventus : piccolo fan da Cristiano Ronaldo per l’autografo sulla figurina - la reazione di CR7 [VIDEO] : La dolce Invasione di campo prima di Udinese-Juventus: Cristiano Ronaldo accontenta un bambino durante il riscaldamento Cristiano Ronaldo è ormai abituato a questi episodi, considerando il numero di volte nel quale gli è capitato di vedere correre, improvvisamente, verso di lui qualche tifoso in campo. Le invasioni di campo sono all’ordine del giorno per CR7 che ogni volta riesce a comportarsi da signore, comprendendo la voglia dei ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

L'avvocato dell'accusatrice di Cristiano Ronaldo sostiene che le prove del presunto stupro "sono sparite" : Le prove sul presunto stupro di Cristiano Ronardo sono andate perse. Secondo quanto dichiarato a Der Spiegel da Leslie Mark Stovall, il legale dell'accusatrice di Ronaldo, le dichiarazioni rilasciate dalla sua assistita Kathryn Mayorga nel 2009 alla polizia sono sparite. Così come non esistono più il vestito e la biancheria intima che la donna indossava la sera del presunto assalto e che aveva consegnato alla polizia di Las Vegas ...

