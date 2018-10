Così una canzone dei Beatles fece diventare grande la Nike

“Vieni - ho una cosina…”. Gessica Lattuca - dettagli choc sulla sua scomparsa. Caso di lupara bianca? : Gessica Lattuca scomparsa: della giovane mamma siciliana non si hanno notizie da 55 giorni e ogni ora che passa il quadro è sempre più inquietante. Dietro alla sparizione della ventisettenne potrebbe esserci – e ciò si ipotizza fin dai primissimi giorni – un regolamento di conti mafioso o un nuovo Caso di ‘lupara bianca’. Nelle ultime ore, inoltre, si sono aggiunte piste che potrebbero portare alla prostituzione e al ...

Gessica Lattuca nel giro di prostituzione. Le intercettazioni choc : «Se vieni da me ti do una cosina» : RIchieste ed offerte di sesso a pagamanto in cambio di droga o generi alimentari. Frasi shock, dal contenuto genuino ed inequivocabile, dal tenore però spesso criptico, specie quando si fa...

F1 - Hamilton si gode una super Mercedes : “mai provato Così tanto piacere nel guidare questa macchina” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo venerdì di prove libere, ponendo l’accento sulla superiorità della W09 Una giornata fantastica, una superiorità schiacciante della Mercedes nel venerdì di prove libere di Suzuka. Doppietta sia nelle FP1 che nelle FP2, con Hamilton davanti a Bottas in entrambe le sessioni, un modo perfetto per il britannico di cominciare un week-end che potrebbe mettere la parola fine nella corsa al titolo ...

Reddito cittadinanza - una misura universale non dovrebbe sottostare a Così tanti controlli : di Riccardo Mastrorillo Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza: una sorta di programma economico del governo, propedeutico alla legge di Bilancio e alla Legge di Stabilità da approvare entro la fine dell’anno. Il testo non è ancora disponibile, ma già sono iniziate le polemiche e i commenti. La “manovra del popolo” l’hanno definita i 5 stelle. Non ci sconvolge la notizia ...

“Una morte orribile”. Addio Luca - scomparso a 25 anni e ritrovato Così : Era scomparso nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre nella zona dell’alto lago di Como. Per lui si erano mobilitati tutti: amici, parenti e concittadini. Ma per Luca Rivadossi, pastore di 25 anni, la vita aveva in serbo una tragica fine. Il giovane è stato trovato morto in un dirupo sui monti di Dosso del Liro, nella zona dell’alto lago di Como. Il cadavere del giovane è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del ...

È tornata! Ed è una ‘nuova’ Kate Middleton. Tutti di stucco : si è presentata Così : Kate Middleton è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma ora Kate se la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d’ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un ...

Juventus - Dybala : 'Volevo una partita Così. Serve concentrazione con o senza CR7' - : Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport al termine del match. PRESTAZIONE - 'Volevo fare una partita così. Penso che la squadra abbia affrontato la gara con l'atteggiamento giusto. Siamo stati ...

Dybala dopo la tripletta in Juve-Young Boys : 'Ci voleva una serata Così' : Al fischio finale l'attaccante argentino ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le sue emozioni dopo un match da protagonista assoluto: "Ci voleva una serata così. Oggi Ronaldo è mancato ma dobbiamo ...

"Con una nostra moneta risolveremmo molti problemi". Così Borghi affonda l'euro : 'In realtà - ha poi argomentato - vogliamo semplicemente fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un po' meglio' . L'uscita ...

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai Così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...

Così è cominciata una sgradevole revisione dell’economia : Le revisioni della dinamica annuale del pil rilasciate la scorsa settimana dall’Istat confermano che la crescita dell’economia italiana degli ultimi anni ha avuto una dinamica molto migliore rispetto a quanto si pensasse, come già Il Foglio ha sinteticamente sottolineato il giorno dopo la pubblicazi

