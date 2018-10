: • News • #Corsica,urtano 2 navi:pericolo ambiente - CyberNewsH24 : • News • #Corsica,urtano 2 navi:pericolo ambiente - NotizieIN : Corsica,urtano 2 navi:pericolo ambiente - TelevideoRai101 : Corsica,urtano 2 navi:pericolo ambiente -

Incidente in mare tra duea 14 miglia al largo di Capo Corso, in acque internazionali vicine alla. La motonave Ulisse e la motonave portacontainer Cls Virginia si sono urtate.Non sembra che ci siano feriti.Per la Capitaneria di Genova,la Ulisse avrebbe colpito la Virginia. La Francia ha gestito le operazioni di soccorso.Chiesto l'aiuto all'Italia per fronteggiare l'inquinamento dato dal carburante che sarebbe fuoriuscito da una delle.Il ministro dell'italiano ha inviato 3 unità navali.(Di domenica 7 ottobre 2018)