Corsica | incidente in mare tra due navi | sversato in mare olio e carburante

(Di domenica 7 ottobre 2018) Al largo della, in pieno Mar Tirreno, c"è una chiazza d"di dieci chilometri quadrati. Lo sversamento inè stato causato dalla collisione, questa mattina (attorno alle 7:30), tra due: si tratta di un"imbarcazione tunisina e un portacontainer cipriota.Da quanto emerge, non risultano esserci stati feriti nei due equipaggi a causa dell"impatto avvenuto a 28 km a nord-ovest di capo Corso, la punta settentrionale della.Le autorità francesi si stanno occupando da ore delle operazioni di soccorso e hanno accettato l"aiuto offerto dall"Italia, che si è impegnata a contenere lo sversamento didalla portacontiner.La Guardia costiera italiana, infatti, ha disposto l"invio di un aereo Atr42 per le attività di monitoraggi, mentre dai porti nostrani sono salpate sei imbarcazioni: tre del consorzio Castalia, specializzate nel contenimento delle sostanze ...