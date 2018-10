Corsica | allarme inquinamento dopo scontro tra navi | “Chiazza di carburante da 10

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 ottobre 2018) E’la collisione tra dueavvenuta domenica mattina a 14 miglia da Capo Corso: la fuoriuscita diin seguito ha prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 10 chilometri quadrati. Secondo la Guardia Costiera italiana la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota, ha perso in seguito all’urto con la nave Ro-ro ‘Ulysse’ (battente bandiera tunisina) circa 600 metri cubi di olio. Sono in corso, sotto il coordinamento delle autorità francesi, le operazioni di contenimento e bonifica dell’. La centrale operativa della Guardia Costiera a Roma, su richiesta del Ministero dell’Ambiente, ha disposto anche l’invio di una motovedetta della capitaneria di porto di Livorno. Tra i mezzi di soccorso andati sul luogo dell’incidente ci sono anche tre unità navali d’altura della società Castalia ...