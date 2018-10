Corea del Nord | Pompeo incontra Kim Jong-un | ' Facciamo progressi'

Corea del nord : Pompeo vede Kim - 'facciamo progressi' : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha concluso la sua quarta missione a Pyongyang dopo aver incontrato Kim Jong-un sui temi della denuclearizzazione e del possibile secondo vertice col ...

Consiglio della Federazione : "Putin potrebbe visitare la Corea del Sud" - : Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato un'invito per visitare la Corea del Sud, una visita è prevista per il 2019, ha detto il presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko. "...

Clima - Corea del Sud : i delegati approvano il rapporto IPCC : I delegati dei governi riuniti ad Incheon, in Corea del Sud, hanno approvato l’ultimo rapporto scientifico del Gruppo Intergovernativo di esperti dell’Onu sul Cambiamenti Climatici (IPCC). Il rapporto, basato su oltre 6mila studi scientifici, verrà pubblicato lunedì: mostra che un aumento della temperatura media pari a 1,5°C (il livello minimo previsto dall’Accordo di Parigi, atteso entro il 2030) determina già delle ...

Lee Myung-bak - l’ex presidente della Sud Corea condannato/ 15 anni per corruzione ed evasione fiscale : Lee Myung-bak, l’ex presidente della Sud Corea condannato. 15 anni di carcere per corruzione ed evasione fiscale all'ex numero uno sudCoreano: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Corea del Sud : banca centrale anticipa aumento dei tassi di riferimento : "Recentemente, l'economia della Corea del Sud ha conseguito una modesta crescita grazie alle esportazioni, ma al momento sperimenta squilibri in diversi settori, per la minore importanza attribuita ...

Corea del Sud : Seul appronta "digital tax" per i colossi tecnologici Usa : Un comitato sulla scienza e la tecnologia istituito all'interno dell'Assemblea nazionale sudCoreana intende convocare i vertici locali delle aziende la prossima settimana, per sottoporli a una dura ...

Pacifico - Kong-Rey è un super tifone di categoria 5 : Giappone - Taiwan - Cina e Corea del Sud in allerta per venti devastanti e alluvioni [MAPPE] : 1/14 ...

Clima : al via in Corea del Sud la riunione dell’Ipcc : Al via in Corea del Sud la riunione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), il braccio scientifico dell’Onu che si occupa in particolare di cambiamenti Climatici. Il meeting, a cui partecipano scienziati e delegazioni dei vari governi, porterà, l’8 ottobre, alla pubblicazione di un rapporto che mostrerà ai decisori politici le possibili strade da percorrere per raggiungere l’obiettivo Climatico, siglato ...

Corea del Nord - Trump : «Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati» : Con il leader NordCoreano Kim Jong-un «ci siamo innamorati»: è la dichiarazione fatta dal presidente Usa Donald Trump nel corso di un discorso ai suoi sostenitori nel West...

Donald Trump e la rivelazione sulla Corea del Nord : “Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati” : Donald Trump, nel corso di un intervento davanti ai suoi sostenitori in West Virginia, ha detto che lui e "Kim Jong-un si sono innamorati". Il merito sarebbe nelle "belle lettere" scritte dal leader di Pyongyang all'inquilino della Casa Bianca dopo il 12 giugno, quando i due si sono incontrati per la prima volta a Singapore.Continua a leggere

Trump : "Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati"/ Ultime notizie Corea del Nord : "Mi ha scritto belle lettere" : Trump: "Io e Kim Jong-un ci siamo innamorati". Ultime notizie Corea del Nord, il presidente degli Usa durante un discorso: "Mi ha scritto belle lettere"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Corea del Nord : “Non rinunciamo al nucleare senza la fiducia degli Usa” : Nonostante i progressi di Pyongyang per costruire la fiducia con gli Usa, la Corea del Nord non vede azione corrispondente da Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, all’Assemblea Generale Onu. “Al contrario, gli Usa insistono sul fatto che prima deve avvenire la denuclearizzazione e aumentano la pressione con le sanzioni, ma la percezione che le sanzioni possano metterci in ginocchio è ...

Samsung Galaxy P30 e P30+ - i nuovi device della casa sudCoreana : Da qualche giorno si vocifera sul web circa la probabile comparsa di nuovi concorrenti nella gigantesca gara degli smartphone. Pare proprio che Samsung stia per proporre una nuova gamma di device che si potrebbe collocare ...

THE INTERVIEW/ Il film con il merito di far riflettere sulla Corea del Nord : È diventato anche un caso internazionale, ma il film di Goldberg e Rogen, pur essendo un po' volgarotto, fa riflettere sulla situazione in Corea del Nord. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:11:00 GMT)UN AFFARE DI FAMIGLIA/ Il ritratto della società povera e di quella borghese targato Hirokazu, di R. BernocchiSFOOTING/ Brych & Fritz, a Valencia è nata una nuova coppia di comici di talento (tedeschi!), dei Comicastri