scuolainforma

: Contratto scuola e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie: l’istruzione torna ‘Bancomat’ - scuolainforma : Contratto scuola e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie: l’istruzione torna ‘Bancomat’ - totobrocchi : @TeresaBellanova Se togli l'alternanza scuola lavoro togli manodopera gratis alle aziende, soprattutto alle multina… - Blinky74 : RT @Miti_Vigliero: La scuola prima vittima dei tagli: 100 milioni in meno, sale la protesta I sindacati sul piede di guerra: servono fondi… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Lae l’istruzionead essere un bancomat per altri ministeri, per altre riforme. Così scrive questa mattina Corrado Zunino sulle pagine di ‘Repubblica’. Cento milioni in meno per la, con l’incognita rinnovo didietro l’angolo, mentre sale la protesta dei sindacati. Per stessa ammissione del ministero, i nuovi tagli ‘potranno contribuire a finanziare le altre importanti misure annunciate dal Governo’. Se da una parte la riduzione delle ore dell’alternanza-lavoro è stata accolta dal personale docente come un ‘buon segnale’, dall’altra sale la preoccupazione per la questione del rinnovo contrattuale e per l’assenza di ‘tracce’ in merito nella prossima Legge di Bilancio 2019.e personale ATA: ‘Non ci sono soldi’, la denuncia di Flc-Cgil La Cgil ...