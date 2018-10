Confessione di Bossetti | Sono stanco di subire Tutto questo è ingiusto

ilgiornale

(Di domenica 7 ottobre 2018) Massimosi è sempre detto innocente. In ogni occasione, il muratore di Mapello ha detto di non c'entrare nulla con la morte della piccola Yara Gambirasio. "Non ho mai visto né conosciuto quella ragazza... Dottoressa io non sto mentendo, cosa che hanno fatto quelli che hanno presoposto prima di me", disse durante il processo. E rincarando la dose: "Salvo i miei consulenti qui hanno mentito tutti". Ma perché qualcuno avrebbe dovuto mentire? Che bisogno c'era di incastrarlo? E seè stato incastrato, allora la domanda è: per coprire chi?Sua moglie, Marita Comi, è sempre stata al suo fianco, non abbandonalo mai nonostante i mille legittimi dubbi che le son potuti passare per la testa. E proprio a lei, il muratore di Mapello, come riporta un audio reperito da Quarto Grado, dice: "diingiustamente. Spero sinceramente che questi giudici ...