Con il richiamo dell' Ue sui conti l' Italia rischia una multa e stop ai finanziamenti

Allegri : “arriviamo a pieni punti a seConda sosta - ora ricarichiamoci” : “Porre obiettivi intermedi è una delle cose a cui tengo di più. Arriviamo a pieni punti alla seconda sosta, ora ricarichiamoci che il riposo conta come il lavoro!”. Massimiliano Allegri commenta così via twitter il successo della sua Juventus anche contro l’Udinese, arrivando a punteggio pieno alla seconda sosta della Nazionale, dieci vittorie in altrettante partite prima della pausa di ottobre, vincendo ieri per 2-0 alla ...

Rischio Salmonella - ministero Salute annuncia richiamo dei Croissant Bauli a lievitazione naturale Con crema al latte : “Motivo del richiamo: Rischio microbiologico (per presenza di Salmonella). Avvertenze: non consumare il prodotto, si prega di riconsegnare le eventuali confezioni al punto vendita di acquisto”. È quanto si legge in un annuncio di richiamo con cui il ministero della Salute segnala i Croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte. Il lotto di produzione è il LA8312BR, con data di scadenza il 30 novembre 2018. (Qui il ...

Tajani : "La tenuta dei Conti riguarda tutti noi. Il governo ascolti il richiamo del Quirinale" : Il presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia: «Assistenzialismo e misure contro il Nord: è una manovra da regime sudamericano»

Salvini a Mattarella : "Condivido richiamo ma non governeremo da servi" : LaPresse, Matteo Salvini dice di condividere il richiamo di Sergio Mattarella sui conti pubblici ma avverte: "Non governeremo da servi, la manovra economica la scriviamo a Roma non a Bruxelles". "Il ...

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei Conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei Conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Manovra - il richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei Conti' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

Richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei Conti'. Salvini : 'Dell'Europa me ne frego' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

Richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei Conti». Salvini : «Dell'Europa me ne frego» : Sarà un autunno caldo: dal Quirinale è partito il primo «warning» al governo giallo-verde. Sicuramente non l'ultimo. Un Richiamo durissimo nei contenuti, puntellato...

Di Maio e il richiamo del balCone : c’è più Fantozzi che Mussolini : Bisognerebbe trattenerla questa smania di balcone, perché poi la memoria si fa suggestionare, e finisce per forza lì, se non altro per pigrizia. È venuto in mente a tutti il balcone di piazza Venezia, ma fu proprio quell’altro, quello da cui si è affacciato Luigi Di Maio coi suoi ministri, il primo balcone di Sua Eccellenza il presidente del Consig...

A Porta a Porta per Padre Pio. Anche Conte cede al richiamo 'pop' del salotto di Vespa : Stop al vertice su Genova: il premier Giuseppe Conte deve assentarsi per un'oretta. Il presidente del Consiglio lascia momentaneamente l'incontro con il sindaco Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti a Palazzo Chigi per registrare una intervista a Bruno Vespa. Il tema del colloquio che andrà in onda a Porta a Porta? San Pio di Pietrelcina. Com'è noto, il premier Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo, è molto devoto a ...

Borsa Con il fiato sospeso dopo il richiamo di Fitch : occhi puntati sulle aste Btp : Finora le preoccupazioni del mercato sulle scelte del governo hanno prevalso sui messaggi positivi mandati dal Tesoro. Lo dimostra il calo nella domanda di Btp nelle ultime aste di Via XX Settembre, ...