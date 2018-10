“Coltellata al cuore” Dramma a Napoli | giovane calciatore ucciso in strada

caffeinamagazine

(Di domenica 7 ottobre 2018) Giallo nella notte a. Undi 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all’ospedale Cardarelli con una ferita da coltello all’emitorace sinistro. Ilè stato accompagnato da uno sconosciuto che ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare dove e perché è stato accoltellato Perinelli. Accoltellato al cuore, arriva morto in ospedaleRaffaele Perinelli, incensurato, era figlio di Giuseppe, ex esponente del clan Lo Russo,in un agguato nel 1999. Viveva in via Caprera a Miano, era un. Giocava terzino sinistro ed era cresciuto nella giovanile del Sant’Agnello. Due anni fa si era speso per la salvezza del Gragnano in serie D e poi aveva indossato la maglia della Turris. Attualmente era ‘svincolato’ in attesa di trovare una nuova squadra dove giocare. ...