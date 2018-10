Classifica piloti Formula 1 | la graduatoria dopo il gran premio del Giappone

calcioweb.eu

: La classifica mondiale piloti e costruttori dopo il Gp di Giappone #JapaneseGP #F1 - CircusFuno : La classifica mondiale piloti e costruttori dopo il Gp di Giappone #JapaneseGP #F1 - sportnotizie24 : #F1, #Giappone 2018: risultati gara e ordine di arrivo | La classifica piloti #LIVE #JapaneseGP #Vettel, #Hamilton -

(Di domenica 7 ottobre 2018)1 – Si è concluso ildel, importante appuntamento per il Mondiale di1. Continua il dominio da parte del campione del mondo in carica Hamilton, per conquistare il titoloormai è solo questione di tempo. Ancora errori per la Ferrari,le qualifiche problemi anche in gara per Sebastian Vettel, contatto nelle prime fasi per il tedesco e tante posizioni perse. Prestazione deludente anche per i compagno di squadra Kimi Raikkonen, bene invece Bottas che ha chiuso ilcon il secondo posto. E’ una vittoria che può essere considerata quasi definitiva per Hamilton, la Ferrari non è in grado di tornare in corsa per il Mondiale.1 HAMILTON 331 VETTEL 264 BOTTAS 207 RAIKKONEN 196 VERSTAPPEN 173 L'articolo1, laildel ...