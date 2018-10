Cina | presidente Interpol è sotto indagine | conferma

Cina - si dimette presidente Interpol Meng Hongwei : è sotto indagine | : nel mirino della Commissione di supervisione di Pechino per il sospetto di "violazioni della legge". Il capo dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale risultava scomparso dal 29 ...

Presidente dell'Interpol scomparso durante viaggio in Cina. Era sotto inchiesta : Il Presidente dell' Interpol Meng Hongwei , di cui la sua famiglia ha denunciato la mancanza di notizie dal 29 settembre mentre si trovava in viaggio in Cina , sarebbe stato messo sotto indagine dalle ...

Francia - avviata indagine su scomparsa in Cina del presidente di Interpol. Giornale di Hong Kong : “Indagato da Pechino” : L’ultima volta che la famiglia ha avuto sue notizie era il 29 settembre, mentre era in viaggio in Cina. Poi di lui si sono perse le tracce. Per questo, secondo fonti giudiziarie francesi, è stata aperta un’inchiesta a Lione per capire che fine abbia fatto Meng Hongwei, presidente di Interpol, l’organizzazione internazionale della polizia criminale. Il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, citando fonti locali, riporta ...

Scomparso in Cina presidente Interpol : 13.51 Dopo l'allarme dato dalla moglie, in Francia si indaga sulla scomparsa di Meng Hongwei, presidente dell'Interpol, l'organismo internazionale di coordinamento tra 192 polizie mondiali. Cinese, ma normalmente residente a Lione, Hongwei era in patria al momento della scomparsa, che la moglie ha però segnalato alle autorità francesi, anche perché Lione è la sede dell'Interpol. A dare notizia dell'inchiesta fonti di polizia, dopo la ...

