Ciclismo | Pozzato | ‘E’ difficile che Moscon riesca a vincere una grande

(Di domenica 7 ottobre 2018) Filippoè ormai quasi un ex corridore. Il campione vicentino non vince una corsa da ormai cinque anni e in questa stagione ha partecipato per lo più a gare di secondo, se non terzo, livello, senza peraltro raggiungere nessun risultato apprezzabile. Le parole diconfermano che ormai la sua lunga carriera, impreziosita dalla vittoria alla Milano Sanremo del 2006, sta andando in archivio. L’ex Campione d’Italia ha rilasciato un’intervista al giornale belga La DH, in cui ha parlato anche del momento delitaliano esprimendo un po’ di scetticismo sulle possibilita' di Gianni. VIDEO: ‘Tanti problemi con la squadra’ Nell’intervista a La DHnon ha nascosto di aver passato dei momenti tesi con la sua squadra, la Wilier Triestina, a cui è legato da tre anni, un periodo nel quale non ha marcato nessun risultato davvero significativo. “Non ...