Ciclismo – Gp Beghelli | caduta per Mikel Landa | lo spagnolo costretto al ritiro

Ciclismo : Trofeo Beghelli in diretta streaming dalle ore 15.10 : Dopo la vittoria in solitaria di De Marchi ieri al Giro dell'Emilia, si resta nel bolognese con il Trofeo Beghelli. Cast di altissimo livello: Bernal, Roglic, Landa, Pinot, Cobrelli e Modolo per la ...

Ciclismo – GP Beghelli Donne : Elisa Balsamo vince in volata - bruciate sul traguardo Bastianelli e Wiebes : L’atleta della Valcar si prende la rivincita su Marta Bastianelli, che un anno fa la sconfisse proprio al Beghelli Splendido successo di Elisa Balsamo nell’edizione 2018 del GP Beghelli Donne, l’atleta azzurra della Valcar vince in volata tagliando per prima il traguardo di Monteveglio dopo 79.8 km di corsa. Niente da fare per Marta Bastianelli, campionessa uscente dopo aver battuto un anno fa proprio la Balsamo. Oggi ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e streaming : Alle ore 11:45 di oggi prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli (Monteveglio-Monteveglio, 196,3 km). Il tracciato, come da tradizione, è insidioso ma non eccessivamente duro, il che potrebbe permettere ai velocisti bravi anche in brevi tratti di salita di giocarsi tutto in volata. Gli attaccanti, dal loro canto, cercheranno di anticipare con azioni da lontano. L’anno scorso a vincere fu Luis Leon Sanchez, proprio con ...

La diretta TV sarà offerta da Rai Sport , quella streaming, invece, da PMG Sport.

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis - Sonny Colbrelli vuole la rivincita : Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : il percorso ai raggi X. Decisivo il circuito di Zappolino : Domenica si correrà la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. La classica emiliana sarà anche quest’anno un punto di riferimento per molti corridori per finalizzare la preparazione verso l’ultima grande corsa della stagione: il Giro di Lombardia. Andiamo quindi ad analizzare il percorso ai raggi X. Partenza e arrivo a Monteveglio per 196,3 km di corsa. Dopo un breve tratto in linea si entrerà nel circuito di Vignola, da ripetere due volte ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : programma - orari e tv : GP Beghelli 2018 Domenica 7 ottobre Monteveglio-Monteveglio 196,3 chilometri Ora di partenza: 11.45 Ora di arrivo: 16.25 circa Diretta TV su Rai Sport Diretta Streaming su PMG Sport Foto: Pier ...