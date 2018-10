Ci pensa sempre Icardi | due reti per piegare la Spal Inter | tre punti e sofferenza

Simone Dispensa è morto/ I compagni di classe si vaccinarono per lui : "Una parte di noi se ne va per sempre" : Simone Dispensa è morto a seguito delle complicanze di un brutto male. Ora la sua classe lo ricorda commossa, la stessa che si vaccinò per difenderlo dalle infezioni.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Hamsik sempre più in discussione : nel nuovo Napoli non è più indispensabile : La Gazzetta dello Sport parla di Marek Hamsik: 'Da due anni il suo apporto è poco convincente, non rende per quelle che sono realmente le sue qualità e possibilità tecniche. Dopo cinque partite, Carlo Ancelotti è ...

Enrico Letta ai suoi studenti : "Pensiamo l'impensabile o saremo sempre sconfitti" : "Cinque, quattro anni fa, nessuno di noi, io per primo, avrebbe mai immaginato che il 60% degli italiani sostenesse un governo 5 Stelle-Lega. Chi poteva immaginare una cosa di questo genere?", dunque per "costruire il futuro" dobbiamo imparare a "pensare l'impensabile", altrimenti "saremo sempre sconfitti e perdenti". A dirlo è Enrico Letta a Cesenatico (Forlì-Cesena) dal palco della Summer School della Scuola di Politiche. "Il ...

Eros Ramazzotti si racconta a cuore aperto in occasione dell’uscita del nuovo album ‘Vita ce n’è’ : “Ho pensato di fermarmi per sempre” : “Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: “Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?”. Ci sono tanti artisti che vivono di memoria, non volevo iscrivermi al club”. Eros Ramazzotti, 55 anni, si racconta a cuore aperto in occasione dell’uscita del nuovo anno ‘Vita ce n’è‘. Intervistato da ...

Ramazzotti a cuore aperto : "Ho pensato di fermarmi per sempre". Poi la bordata ai talent : In occasione dell'uscita del nuovo album 'Vita ce n'è', il cantante romano ripercorre il suo percorso professionale e...

Pau Gasol elogia Rafa Nadal : “è un grande esempio - dà sempre il massimo. Ogni giorno va a dormire pensando…” : Pau Gasol ha elogiato le qualità mentali e il carattere di Rafa Nadal: il cestista NBA definisce il tennista n°1 al mondo come una grande fonte di ispirazione Rafa Nadal è riconosciuto universalmente come un grande esempio di mentalità combattiva, forza d’animo e abnegazione al sacrificio. Uno sportivo che ha costruito la sua carriera sul suo talento e sul grande lavoro fatto in allenamento. Nadal è apprezzato in tutto il mondo, ma ...

"A 35 anni pensavo che sarei rimasta zitella per sempre - poi è arrivato George" : Bellissimi e innamorati, sempre immortalati tra baci e sguardi complici: a quattro anni dal matrimonio, George Clooney e Amal Alamuddin continuano ad infiammare i rotocalchi di tutto il mondo con la loro passione.Ora a parlare del suo amore per l'attore è proprio la bella avvocatessa quarantenne, durante un galà celebrativo organizzato proprio in onore di George. In occasione della 46esima edizione dell'AFI Life Achievement Awards, ...

Marchisio spezza il silenzio e pensa al futuro : il Monaco è sempre più vicino : Infine anche qualche battuta ai microfoni di Sky Sport , come sempre in linea con quello che è stato il suo stile di tifoso juventino autentico. Questo mercoledì, anche questo mercoledì, è stato il ...

Caso Parma - Calaiò : “Io sempre corretto - mai pensato ad alterare partita” : Ha preso il via il processo di secondo grado sui ricorsi presentati dal Parma e dal suo tesserato Emanuele Calaiò per il Caso sms nella gara con lo Spezia. L'articolo Caso Parma, Calaiò: “Io sempre corretto, mai pensato ad alterare partita” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.