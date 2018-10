China Open | titolo alla danese Wozniacki

China Open - titolo alla Wozniacki : ROMA - Trentesimo titolo Wta in carriera per Caroline Wozniacki che ha vinto oggi il ' China Open ' disputato sui campi in cemento di Pechino . In finale la 28enne danese, n.2 del ranking, ha ...

Caroline Wozniacki Princess of China… Open : la tennista danese liquida Sevastova in finale : Caroline Wozniacki conquista uno strepitoso successo nel China Open: la tennista danese batte Sevastova in finale ‘Princess of China’ è il titolo di una canzone dei Coldplay ft Rihanna, ma è anche quello del quale, tennisticamente parlando, si potrà fregiare Caroline Wozniacki, dopo il successo nel China Open. La tennista danese ha trionfato nella finalissima del torneo asiatico, battendo in due set la numero 20 del ranking, Anastasija ...

WTA China Open – Finisce la favola Wang : Caroline Wozniacki accede alla finale : Caroline Wozniacki pone fine alla favola Wang e accede alla finale del China Open: la tennista danese si impone in due set Si ferma ad un passo dalla finalissima la favola di Qiang Wang che aveva conquistato il pubblico di casa del China Open a suon di vittorie. Sotto i colpi della tennista cinese erano cadute giocatrici del calibro di Ostapenko, Pliskova e Sabalenka, ma non Wozniacki. La tennista danese, attualmente numero 2 al mondo, si ...

China Open – Clamoroso ko di Osaka - la giapponese battuta in semifinale da Sevastova : Naomi Osaka battuta al China Open in appena due set in semifinale da Anastasija Sevastova, niente da fare per la tennista numero 6 della classifica WTA Dopo gli splendidi match contro Goerges e Zangh, rispettivamente agli ottavi ed ai quarti di finale, Naomi Osaka viene battuta in semifinale da Anastasija Sevastova. Al China Open, la giapponese numero 6 al mondo è sconfitta in appena due set dalla 28enne lettone. La Sevastova in ...

China Open : Fognini infortunato - ritiro prima della semifinale con Del Potro : Fabio Fognini ha deciso di non giocare la semifinale del China Open , torneo ATP 500 in corso sul cemento di Pechino. Il ligure, che doveva affrontare Juan Martin Del Potro nella sua ottava semifinale ...

WTA China Open : Wang batte Sabalenka e conquista la semifinale : WTA China Open, Wang superba contro Sabalenka: un incontro quasi perfetto permette alla cinese di conquistare le semifinali WTA China Open, la cinese Wang ha battuto in due set la Sabalenka, conquistando così l’accesso alle semifinali del torneo di casa. La Wang, con un doppio 7-5, si è imposta sulla giovane avversaria accendendo al turno successivo dove affronterà la ben più quotata Caroline Wozniacki. Nell’altra semifinale ...

WTA China Open – Wozniacki terza semifinalista : la numero 2 al mondo liquida Siniakova : Caroline Wozniacki accede alla semifinale del China Open: la numero 2 al mondo supera Katerina Siniakova in due semplici set Massimo risultato col minimo sforzo per Caroline Wozniacki. La tennista danese, attualmente numero 2 del ranking WTA, ha staccato il pass per le semifinali del China Open superando con semplicità Katerina Siniakova. Wozniacki ha vinto i due set necessari per il passaggio del turno in poco più di un’ora, con il ...

China Open - Fognini vola in semifinale e fa record : Il 31enne campione ligure, attualmente numero 13 del mondo, conferma così il suo ottimo stato di forma in questa parte della stagione, è stato finalista pochi giorni fa anche al Chengdu Open,. ...

China Open – Sevastova doma Cibulkova : la tennista lettone è in semifinale : Anastasija Sevastova supera Dominika Cibulkova in due set e accede alla semifinale del China Open Dopo il successo di Naomi Osaka nei primi quarti di finale del China Open, Anastasija Sevastova è la seconda semifinalista del torneo asiatico. La tennista lettone, attualmente numero 20 del ranking WTA, ha superato Dominika Cibulkova (n°30 WTA). Sevastova ha stacco il pass per la semifinale conquistando i due set decisivi con il punteggio di ...

China Open – Osaka vince il derby asiatico : Zhang si arrende al terzo set : Naomi Osaka stacca il pass per la semifinale del China Open: la tennista nipponica supera la cinese Zhang in 3 set Dopo 2 ore e 34 minuti di match, distribuite in 3 set molto intensi, Naomi Osaka è riuscita ad avere la meglio su Shai Zhang in un derby asiatico che ha divertito il pubblico del China Open. La tennista nipponica, numero 6 del mondo e campionessa femminile degli US Open in carica, ha battuto la cinese (numero 45 WTA) in ...

China Open - Fognini vince la semifinale e 'vendica' Cecchinato : Fognini, numero 13 del mondo, conferma un annata straordinaria con tre tornei vinti, la finale persa la settimana scorsa a Chengdu al tie break con Bernard Tomic. © Copyright LaPresse - Riproduzione ...

WTA China Open – Sabalenka spinge sull’acceleratore : Garcia si arrende con bagel nel terzo set : Aryna Sabalenka stacca il pass per i quarti di finale del China Open: la tennista bielorussa elimina Garcia al terzo set Aryna Sabalenka continua a stupire. La tennista bielorussa ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le top player del circuito e anche batterle. Dopo aver eliminato, nel turno precedente, Garbine Muguruza, ex campionessa di Roland Garros e Wimbledon, Sabalenka ha estromesso dal torneo anche Caroline Garcia, ...