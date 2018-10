calcioweb.eu

: Chi è #Khabib Nurmagomedov? L'avversario di #McGregor - CalcioWeb : Chi è #Khabib Nurmagomedov? L'avversario di #McGregor - Roby_s21 : Tra poco meno di 2 ore ci sarà @TeamKhabib Vs @TheNotoriousMMA da vedere assolutamente! Chi vincerà secondo voi? La… - FinallyMcFly : Chi ci sarà tra un pochino per Khabib vs Conor? -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Chi èAbdulmanapovičè un lottatore di arti marziali miste e di sambo russo. Combatte nella categoria dei pesi leggeri per la promozione statunitense UFC, dove è l’attuale campione dal 2018. È stato due volte campione del mondo di Sambo e una volta campione nazionale, campione europeo di ARB, campione del mondo di grappling NAGA nel 2012 e campione europeo di Pancrazio. Entrò nel mondo delle MMA come un lottatore completo nei vari aspetti dello sport: la sua lotta e il suo grappling sono infatti di elevatissimo livello e può anche vantare uno striking potente anche se non molto raffinato. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Chi è? L’avversario diCalcioWeb.