Chi è Conor McGregor? Peso | altezza e caratteristiche tecniche ...

McGregor-Nurmagomedov - Conor getta benzina sul fuoco : “se miro a fare pace? Io miro solo in mezzo agli ocChi” : Conor McGregor getta benzina sul fuoco a due giorni dal match di UFC 229 contro Khabib Nurmagomedov: l’irlandese non farà mai pace sul suo avversario, il suo obiettivo è ‘mirare in mezzo agli occhi’ Dopo circa due anni di assenza dalla gabbia UFC, nei quali è stato anche espropriato del proprio titolo dei pesi leggeri, Conor McGregor tornerà a lottare in un match ufficiale. Ad UFC 229, il fighter irlandese sfiderà Khabib ...