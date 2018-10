C' è Posto per 30? su Nove con Max Giusti | prima puntata in diretta | le anticipazioni

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Era il Posto giusto per sorpassare Verstappen. Clima in Ferrari? Difficile con questi risultati” : Sebastian Vettel ha ormai alzato bandiera bianca e ha praticamente dovuto dire addio al sogno di agguantare il titolo iridato. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1: ora è a 67 punti di distacco da Lewis Hamilton quando mancano appena quattro gare al termine della stagione. Tutta l’amarezza traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky ...

F1 : Hamilton vince Gp Giappone - per Vettel solo il sesto Posto : Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), partito in pole position, ha vinto il Gp di Formula 1 del Giappone sul circuito di Suzuka. Male Sebastian Vettel con la Ferrari al sesto posto dopo una collisione con la Red Bull di Max Verstappen. E adesso il britannico si avvicina ancora di piu' al suo quinto titolo mondiale. Il leader della classifica si e' piazzato davanti al compagno, il finlandese Valtteri Bottas, e all'olandese ...

SPILLO/ Tra Juncker e la Boschi su 'Maxim' c'è Posto anche per Gentiloni : Lo scontro Juncker-Salvini è un caso di studio da scuola di giornalismo. Ma è anche una pagina politica dalle implicazioni interessanti.

Mr Bean da Fazio o 'C'è Posto per 30?' : la tv del 7 ottobre : Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani", in uscita il 9 ottobre, smonta alcune menzogne legate a cure miracolose. Ospite questa settimana inoltre Samantha Cristoforetti, astronauta ...

Motocross delle Nazioni - l’Italia parte col botto : secondo Posto per gli azzurri in qualifica : Nel pomeriggio, sul fango della pista americana, i piloti azzurri hanno messo in mostra prestazioni molto positive Sulla pista di Red Bud, in Michigan, ha preso il via la 72° edizione del Motocross delle Nazioni. Che nella giornata riservata alle qualifiche ha visto l’Italia tra le protagoniste. La Maglia Azzurra ha infatti ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle dell’Olanda e davanti alla Francia. Nel ballot mattutino alla nazionale ...

"Non c'è Posto per voi". Gli italiani non affittano le case a chi è straniero : "L"appartamento non è per voi, questa è casa mia". Gli italiani sono sempre più portati a non affittare casa a chi è straniero.A dirlo è una piccola inchiesta di una giornalista di W l"Italia, format Mediaset in onda su Rete 4, che si è "finta" straniera - per l"esattezza cittadina marocchina - al telefono con i proprietari di casa. Karima Moual peraltro ha effettivamente origini marocchine, ma vive in Italia e parla perfettamente la lingua ...

Tragedia dell'Archivio - salvati tutti i dati della centralina : back up urgente disPosto dalla Procura per evitare di perdere le tracce di ... : tutti i dati della centralina dell'Archivio di Stato sono stati scaricati e salvati. E' stato eseguito nel pomeriggio di venerdì il back up completo dell'apparecchiatura: un'operazione svolta d'...

Lodo Guenzi giudice di X Factor al Posto di Asia Argento/ E’ ufficiale : tutte le altre esperienze in TV : Lodo Guenzi sarà il nuovo giudice di X Factor 2018? Il frontman de Lo Stato Sociale si troverebbe al primo posto nella scelta del sostituto di Asia Argento.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:44:00 GMT)

MotoGp - umore nero per Valentino Rossi : “cercheremo di fare una gara decente - ma è a rischio anche il terzo Posto nel Mondiale” : Il pilota della Yamaha non è molto fiducioso in vista del week-end thailandese, ma non ha comunque intenzione di arrendersi senza lottare Una situazione delicata, caratterizzata da una latente mancanza di risultati. La Yamaha non riesce a risolvere i propri problemi, continuando a brancolare nel buio di fronte ai guai che la M1 palesa di settimana in settimana. AFP/LaPresse Per il Gp della Thailandia le sensazioni di Valentino Rossi non ...

Test Medicina 2018 - il più bravo d’Italia è Filippo : “Sapevo di aver fatto bene - ma non speravo nel primo Posto” : Chi è arrivato primo al Test di Medicina 2018? Filippo Mirandola, 19 anni di Verona, ed ex studente del liceo scientifico Messedaglia, è riuscito a ottenere il punteggio più alto nella graduatoria nazionale di merito, sbaragliando la concorrenza di più di 60mila candidati: "A chi vuole provarci dico: preparatevi bene durante l'anno ma non vi ammazzate di studio durante l'estate. Trovate un equilibrio".Continua a leggere

Under 35 e agricoltura - Italia al primo Posto per "Millennials farmers" : 'L'agricoltura è una delle gambe su cui si reggono la nostra economia' ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota. 'La qualità della vita dei cittadini non può ...

Storie Italiane non va in onda oggi - 4 settembre/ Lorena Bianchetti al Posto di Eleonora Daniele - ecco perché : Brutta sorpresa oggi per i fan di Eleonora Daniele e di Storie Italiane che non va in onda per lasciare spazio a Lorena Bianchetti e allo speciale a Sua Immagine(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:30:00 GMT)