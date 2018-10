Cattolici popolari | è il momento di scendere in campo

huffingtonpost

(Di domenica 7 ottobre 2018) Dopo il voto del 4 marzo e, soprattutto, dopo l'avvio della nuova maggioranza di governo, sono emerse alcune costanti politiche destinate a durare nel tempo. Almeno sino alle prossime consultazioni elettorali. E non solo quelle europee. Innanzitutto è tramontato definitivamente l'esperienza dei cosiddetti "partiti plurali". E, nello specifico, l'esperienza originaria del Partito Democratico e di Forza Italia. Due storie politiche profondamente diverse tra di loro ma accomunate dal medesimo destino: e cioè, in quei contenitori politici non possono più coesistere storie, culture, filoni ideali diversi se non alternativi e sintetizzate solo dalla voce del "capo".Gli elettori, dopo molti anni, e per motivi diversi, hanno emesso il responso. Quei due partiti continuano ad esistere e ad avere un ruolo importante nella politica italiana, com'è ovvio e scontato, ma ...