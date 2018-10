Caso-Ronaldo | «Diceva no | poi le chiesi scusa» E spuntano altri documenti

La Juventus difende Cristiano Ronaldo - Paratici sul Caso del presunto stupro : “è una persona ineccepibile” : Cristiano Ronaldo al centro di un caso molto delicato, il dirigente della Juventus Fabio Paratici lo difende a spada tratta Il caso Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da una donna americana, sta facendo molto discutere in casa Juventus e non solo. Il club bianconero continua con la difesa del proprio tesserato: “Siamo vicini a lui e sempre di supporto. Noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il supporto totale al giocatore ...

Caso Ronaldo : Agnelli presente all'allenamento della Juve : Come si legge sul Corriere dello Sport , ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è recato al centro di allenamento per stare vicino alla squadra prima della partenza per Udine. E' possibile che il numero uno del club ...

Caso Ronaldo - la polizia di Las Vegas avrebbe smarrito le prove dell'epoca : Ma l'inchiesta su Cristiano Ronaldo per il presunto stupro del 13 giugno 2009 a Las Vegas è fondata ? Una lettura attenta delle carte in possesso della rivista tedesca «Der Spiegel» dimostra che sono ...

Accuse a Ronaldo : Caso riaperto dopo la denuncia di stupro della modella americana : La polizia di Las Vegas cerca le prove della presunta violenza del giugno 2009: «C'è un esame medico, valutiamo se chiedere il test del Dna al sospettato»

Caso Ronaldo - la Juve perde il 10% in borsa in una sola seduta : Pesano le prese di distanze degli sponsor da CR7 dopo l'apertura di un'inchiesta per stupro da parte della polizia di Las Vegas L'articolo Caso Ronaldo, la Juve perde il 10% in borsa in una sola seduta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Cristiano Ronaldo - Lineker distrugge la Juventus : “bianconeri terrificanti” : Gary Lineker ha risposto a tono al tweet della Juventus in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la querelle relativa allo stupro “presunto” “Al di là di quello che sarà l’esito legale, ciò che ha fatto la Juve è terrificante”. Questo il commento di Gary Lineker al tweet della Juventus in difesa di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juventus, come noto, è al centro di un Caso bollente relativo al 2009, in merito ...

Il Caso Ronaldo conferma quanto sia maschilista il mondo del calcio : L’inizio di settimana non deve essere stato facile per Cristiano Ronaldo. Mentre a causa della squalifica di una giornata, seguita all’espulsione di Valencia, guardava impotente dalla tribuna la tripletta di Dybala contro lo Young-Boys, tutto il mondo – del calcio e non solo – veniva a conoscenza della pesante accusa di stupro mossa al campione. Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images) Questi i fatti: Kathryn Mayorga, statunitense di 34 anni, ...

Juventus - conferenza ricca di Allegri : il Caso Cristiano Ronaldo - gli infortunati e la formazione anti-Udinese : Cristiano Ronaldo e tanto altro all’interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara contro l’Udinese “Cristiano Ronaldo sta bene. Lo conosco da 3 mesi, ma posso dire che nella sua carriera ha sempre dato prova di professionalità in campo e fuori, ed è anche impegnato nel sociale. Quanto a domani, è pronto per rientrare. Sapevo che Cristiano non sarebbe andato in Nazionale, lo ha concordato con ...

Caso stupro - gli sponsor in fuga da Ronaldo? Rischia di perdere 1 miliardo : ... anche con sarcasmo e stupore, dai media di tutto il mondo: 'In questi mesi Cristiano ha dimostrato la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro nel 2009 da una donna a Las Vegas. La polizia riapre il Caso. CR7 : 'Fake news' : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire un caso di presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga, una donna americana che giovedì della scorsa settimana ha avviato una causa legale nel tribunale ...

Juventus - addio Marotta per il Caso 'ndrangheta-ultrà?/ Ultime notizie : dall'affare Ronaldo al flirt col Milan : Juventus, addio Marotta per il caso 'ndrangheta-ultrà? Ultime notizie: dall'affare Ronaldo al flirt col Milan, tutte le ragioni della clamorosa rottura con Andrea Agnelli(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:23:00 GMT)

Caso Ronaldo - la ricostruzione : rischia di saltare lo United - ma c'è la prova tv : Incredibile. Clamoroso. Assurdo. Ridicolo. Sicuramente ingiusto. Chi più ne ha, più ne metta. Ma il cartellino rosso rifilato da Brych a Cristiano Ronaldo ha da subito fatto il giro del mondo, il primo in Champions per il fuoriclasse portoghese. Che è caduto nella trappola valenciana, una provocazione continua fino al momento dell'espulsione. Arrivata per aver ripreso per i capelli ...

Il Caso Ronaldo fa ancora discutere. Ceferin : 'Chiedete a lui' : INVIATO A MONTECARLO - A distanza di 24 ore il caso Cristiano Ronaldo fa ancora discutere. E molto. Ieri sulla mancata vittoria da parte di CR7 del premio riservato al miglior giocatore Uefa della ...

Cristiano Ronaldo-Sorrentino - il portiere del Chievo chiude il Caso : "Si è scusato" : Stefano Sorrentino è stato mandato letteralmente al tappeto da Cristiano Ronaldo e questo ha costretto il numero uno del Chievo Verona ad abbondanare il campo poco prima del novantesimo. L'ex Palermo ...