Casaleggio si prende tutto

(Di domenica 7 ottobre 2018) Il simbolo del Movimento 5 Stelle passa anche 'nelle mani' di Davide. La svolta è contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione Movimento 5 Stelle, quella fondata nel 2012 con sede a Genova (Via Roccatagliata Ceccardi 1/14) e presieduta da Beppe Grillo. "Il simbolo di proprietà dell'Associazione", si legge a pagina 5 del documento, di cui l'Adnkronos è entrato in possesso, "è stato dato in uso gratuito all'Associazione Rousseau", ovvero la no-profit guidata dache gestisce la piattaforma web del M5S.Il riferimento è al marchio pentastellato con la dicitura 'Movimento5Stelle.it', depositato nel 2015 dall'Associazione di Grillo presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.L'uso di quel simbolo era stato concesso dall'Associazione di Grillo alla nuova Associazione Movimento 5 ...