Carrera Cup Italia 2018 | Quaresmini vince il titolo

(Di domenica 7 ottobre 2018)si laurea campione dellaCup, a Iaquinta la finale gara 2 del Porsche Festival di Imola Domenica di emozioni forti al Porsche Festival e nell’ultima e decisiva gara 2 della stagione dellaCup, che a Imola ha assegnato gli ultimi titoli. Tra questi quello assoluto: Gianmarcosi è laureato per la prima volta campione del monomarca tricolore di Porsche. Il 22enne pilota bresciano di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia ha conquistato ilgrazie al terzo posto conquistato dietro al vincitore Simone Iaquinta (Ombra Racing – Centro Porsche Catania) e a Tommaso Mosca (Tsunami RT – Centro Porsche Padova), ottenuto in una corsa adrenalinica e suddivisa in due manche per via di una bandiera rossa esposta dopo 3 giri completi per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di ...