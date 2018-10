Calcio | Serie A 2018-2019 | SPAL-Inter 1-2 Decisiva la doppietta di Icardi | Antenucci

oasport

(Di domenica 7 ottobre 2018) L’espugna Ferrara battendo per 1-2 lanel posticipo dell’ottavo turno diA e si porta al terzo posto in classifica.ladi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito daquando il punteggio era di 0-1. Nel primo tempo al 14′ vantaggio ospite firmato da: cross dalla destra di Vrsaljko, l’argentino schiaccia di testa e la sfera scavalca il portiere avversario andando ad insaccarsi sul palo lontano. I padroni di casa però hanno immediatamente l’opportunità per rientrare: Miranda stende Felipe in area ed il direttore di gara decreta il penalty. Sul dischetto va, ma la sua conclusione è troppo angolata e la palla si spegne sul fondo, sfilando a lato del palo alla destra di Handanovic. Nella ripresa latrova il pari al 72′ con Paloschi: ...