Butta la figlia dal terzo piano | è in fin di vita

Litiga con la moglie e Butta la figlia di 6 anni dal balcone : Ha lanciato dal balcone la figlia di sei anni e ha accoltellato il più grande di circa 10 anni. E' quanto avvenuto in una palazzina in via XXV aprile, al quartiere Paolo VI di Taranto, dove - ...

Lila Moss - figlia di Kate - deButta nel mondo della bellezza : ... 2018 at 9:57 PDT Che ha anche annunciato che che la collezione make up per la primavera 2019 sarà disponibile a livello mondiale a partire da febbraio 2019 nei negozi Sephora di tutto il mondo e ...

Eh sì - Lourdes è cresciuta! La figlia di Madonna deButta così (e piovono critiche) : È cresciuta a pane e moda. La figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccione Leon, “firma” le collezioni del “brand” di famiglia, Material Girl e adesso la primogenita della popstar, che ha appena compiuto 60 anni, e dell’attore Carlos Leon, è finita anche in passerella. Precisamente in quella della New York Fashion Week, sfilando nello show Gypsy Sport per la collezione Primavera 2019. Eccentrica e stravagante, proprio come la mamma, Lourdes ...

Lourdes Leon - figlia di Madonna - deButta alla New York Fashion Week : Lourdes Leon alla sfilata di Gipsy SportLourdes Leon alla sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportLa sfilata di Gipsy SportIl mondo dello showbiz è colmo «figli di» che ripercorrono le orme dei genitori o, forti del cognome che portano, si lanciano in nuovi ambiti professionali. Ci sono le varie Hailey Baldwin, Lily-Rose Depp, Kaia Gerber, ...