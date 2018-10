Bundesliga | Lipsia al secondo posto | Norimberga travolto 6-0

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Lipsia - 1^ Giornata Bundesliga 26-08-18 : Al Signula Iduna Park, Borussia Dortmund e Lipsia debutteranno in campionato domenica alle 18 e, allo stesso tempo, chiuderanno il primo turno di Bundesliga. Le 2 squadre hanno voglia di rifarsi dopo l’ultima stagione non proprio esaltante, soprattutto per i gialloneri. I padroni di casa hanno centrato la qualificazione in Champions, soltanto grazie alla differenza reti favorevole sul Bayer Leverkusen, terminando quarto in classifica ...