Bulgaria | giornalista stuprata e uccisa al parco Victoria Marinova indagava su abusi

Bulgaria - la giornalista tv Viktoria Marinova stuprata e uccisa in un parco a 30 anni : La giornalista della tv TVN Bulgaria, Viktoria Marinova, 30 anni, è stata stuprata e uccisa brutalmente in un parco della città di Ruse, sulle sponde del Danubio. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se il delitto sia connesso alla sua attività giornalistica: di recente aveva indagato su uno scandalo legato a fondi europei.Continua a leggere

Bulgaria - giornalista uccisa dopo essere stata picchiata e violentata. E’ il terzo caso in Ue negli ultimi 12 mesi : picchiata, violentata e, alla fine, soffocata. Così è morta a Ruse, in Bulgaria, la giornalista della televisione locale Tvn, Victoria Marinova. Il corpo, come riporta Irpi, è stato ritrovato alle 14.20 sulle rive del Danubio, anche se la morte dovrebbe essere avvenuta intorno alle 11.00 per soffocamento. Marinova è il terzo caso di giornalista ucciso in Unione europea nell’arco di 12 mesi, dopo l’omicidio della maltese Daphne ...