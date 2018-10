repubblica

: RT @RepSpettacoli: Brexit, Bob Geldof, con Sting, Sheeran e altri, lancia l'appello e scrive a Theresa May: 'No a prigione culturale'' [agg… - mc_far : RT @RepSpettacoli: Brexit, Bob Geldof, con Sting, Sheeran e altri, lancia l'appello e scrive a Theresa May: 'No a prigione culturale'' [agg… - Dax_Sandy : RT @repubblica: Brexit, Bob Geldof, con Sting, Sheeran e altri, lancia l'appello e scrive a Theresa May: 'No a prigione culturale'' [news a… - VKelly80 : RT @repubblica: Brexit, Bob Geldof, con Sting, Sheeran e altri, lancia l'appello e scrive a Theresa May: 'No a prigione culturale'' [news a… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Decine di musicisti hanno sottoscritto una lettera aperta alla premier britannicaMay in cui mettono in guardia sui rischi d'una'pasticciata' per l'industria culturale del Regno: dall'...